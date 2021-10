London - No Ridley? No Problem! Robert Saleh, der Head Coach der New York Jets hatte es im Vorfeld ja fast schon befürchtet.

Zwei Tage vor dem ersten London-Game der NFL-Saison 2021 seiner Jets gegen die Atlanta Falcons im Tottenham Stadium antwortete Saleh noch auf die Frage, ob es nicht ein klarer Vorteil für New York sei, dass die Falcons ohne ihren vermeintlich besten Wide Receiver Calvin Ridley anreisen würden, so: "Sie haben mit Matt Ryan immer noch einen der besten Quarterbacks der Liga in ihren Reihen, mit Cordarrelle Patterson einen überragenden Running Back und mit Rookie Kyle Pitts ein unfassbares Talent."

Bei Pitts fiel dann sogar die Bezeichnung, dass er aus Salehs Sicht "a heck of a player" sei.

Ryan, Patterson und Pitts schlagen Jets

Und genau diese drei Falcons-Spieler, dieses "magische Dreieck", wurden für Saleh und die Jets in England zum Kryptonit. Denn sowohl Ryan, als auch Patterson und Pitts lieferten bei Atlantas 27:20-Sieg allesamt eine überragende Partie ab, keiner von ihnen war von der eigentlich bislang so starken Jets-Defense zu stoppen.

Dem Falcons-Quarterback gelang gegen New York unter anderem sogar sein 5000. erfolgreicher Pass in der Regular Season seiner langen Karriere - damit ist er überhaupt erst der siebte NFL-Profi, dem dieses Kunststück gelungen ist.

Davon abgesehen warf er für 342 Yards, brachte 33 seiner 45 Passversuche an den Mann und ermöglichte damit zwei Touchdowns. Nicht mal einen Sack musste er einstecken. Ein blitzsauberer Abend also für "Matty Ice".

"Ich kann gar nicht genug gute Sachen über Matt sagen", schwärmte dann auch Falcons-Head Coach Arthur Smith nach der Partie in London. "Er ist ein unglaublicher Leader unseres Teams und er geht mit seiner Erfahrung immer voran." Und wie hat Smith die Leistung von Pitts - der in London immerhin seinen ersten Touchdown in der NFL erzielte - und Patterson gesehen? "They both stepped up big time." Bei diesem Satz scheinen Smith regelrecht die Augen zu glänzen.

Pitts überzeugt Falcons-Coach Smith

"Kyle hatte einige sensationelle Plays und Catches, setzte sich in vielen Eins-gegen-eins-Duellen durch und entwickelt sich so immer weiter in die richtige Richtung. Für mich ist er definitiv auf einem wirklich guten Weg", so Smith, der Unterstützung von seinem Running Back Cordarelle Patterson erhält: "Kyle hat alles, um ein überragender Spieler in dieser Liga zu werden: gute Hände, hohe Geschwindigkeit und er hat auch noch ein Gespür für die richtigen Routen auf dem Platz."

Und Ryan sagt über den hoffnungsvollen Rookie: "Ich bin direkt nach dem Spiel zu Kyle gegangen und habe ihm gesagt, dass ich sehr stolz auf ihn bin."

Und weiter der "alte Fahrensmann": "Kyle kann die großen Momente, die er heute gegen die Jets hatte, auch in Zukunft haben. Er muss nur weiter hart an sich arbeiten - und ich sehe bei ihm die klare Bereitschaft dazu. Das ist aber nicht einfach, weil um ihn herum sehr viel Gerede ist, was durchaus ablenken kann. Aber wir werden ihn als Team so unterstützen, dass er der Spieler wird, der er gerne werden möchte."

"Matty Ice" lobt Running Back Patterson

Pitts selbst will seine Leistung gegen New York – 119 Receiving Yards mit einem Touchdown - gar nicht zu hoch hängen. "Ich bin einfach stolz, Teil dieses Teams sein zu dürften und dankbar dafür, heute meinen ersten Touchdown gemacht zu haben", so der Tight End, der durchblicken ließ, dass er den Ball, mit dem er seinen Touchdown erzielte, in den Keller zu seiner anderen Football-Sammlung packen werde.

Außerdem erzählte er, dass seine gesamte Familie – Eltern und Geschwister – extra für dieses Spiel nach London geflogen sind. "Sie sind mein 'Support-System', sie geben mir Kraft", so Pitts. Ein Familienausflug, der sich allemal gelohnt hat.

Zu guter Letzt bekam dann auch noch Patterson seinen persönlichen Ritterschlag. "Wir müssen schauen, dass wir Cordarrelle auch in Zukunft noch mehr den Ball geben - denn er ist ein wahrer Playmaker", so Ryan. "Sein Vorteil ist, dass er variabel einsetzbar ist. Er wurde damals ja eigentlich als Wide Receiver in die NFL gedraftet und jetzt spielt er auch auf der Position des Running Backs mit einer Physis und Härte, dass es eine Freude ist, ihm bei seinen Plays zuzuschauen."

Dolphins nächster Falcons-Gegner

Die nächste Partie steigt bei den Falcons - die jetzt bei 2:3 stehen - nach der kommenden Bye-Week am 7. Spieltag dann bei den Miami Dolphins. "Die freie Woche kommt nach dem London-Trip jetzt durchaus zur richtigen Zeit. Der Sieg hat uns gut getan, jetzt müssen wir nur das richtige Mindset an den Tag legen und den Schwung mitnehmen", so Ryan.

Mit einem Patterson, Pitts und dann vielleicht auch Ridley wieder im Kader dürfte diesen Falcons aktuell aber auch vor den Dolphins nicht Angst und Bange sein.

Aus London berichtet: Dominik Hechler

