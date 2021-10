München - Paukenschlag-Nachricht für die Atlanta Falcons! Calvin Ridley wird sich wegen psychischer Probleme vom Football zurückziehen. Ob vorübergehend oder für immer, geht aus einem persönlichen Statement, das der Wide Receiver via Twitter veröffentlichte, nicht hervor.

Ridley schrieb: "Die letzten Wochen waren sehr anstrengend, und so gerne ich auch mit meinen Teamkollegen auf dem Platz stehen würde, muss ich mich jetzt vom Football zurückziehen und mich auf mein geistiges Wohlbefinden konzentrieren. Das wird mir helfen, jetzt und in Zukunft die beste Version meiner selbst zu sein."

Weiter heißt es: "Ich möchte meinen Teamkollegen, der gesamten Organisation der Atlanta Falcons, unseren großartigen Fans, meinen Freunden und meiner Familie für all ihre Unterstützung während dieser Zeit danken."

Erste Pause beim London Game

Der 26-Jährige hatte bereits beim London Game der NFL am 5. Spieltag gegen die New York Jets aus persönlichen Gründen gefehlt. Auch an diesem Wochenende begründeten die Falcons Ridleys Fehlen zunächst mit einer persönlichen Angelegenheit.

Für den Receiver, der 31 Receptions für 281 Yards und zwei Touchdowns in fünf Spielen auf dem Konto hat, rückte Tajae Sharpe nach. Ohne Ridley verloren die Falcons am Sonntag im Rahmen des achten Spieltags mit 13:19 gegen die Carolina Panthers. Die Falcons stehen nun bei einer 3:4-Bilanz.

