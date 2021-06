München/Atlanta - Es ist bisher der Blockbuster-Trade der Offseason in der NFL. Julio Jones wechselt für einen Zweitrunden-Pick 2022 und einen Viertrunden-Pick zu den Tennessee Titans.

Damit ist die Offense der Titans mit Jones, Wide Receiver A.J. Brown und Running Back Derrick Henry bestens besetzt. Doch wie sieht es nun bei den Falcons aus?

Calvin Ridley: Plötzlich im Rampenlicht

Nach dem Abgang von Julio Jones, der natürlich die klare Nummer eins im Wide Receiver-Raum der Falcons war, rückt Calvin Ridley auf. Der 26-Jährige, der noch unter seinem Rookie-Vertrag spielt, ist der neue beste Receiver der Franchise aus Georgia.

Seine Statistiken aus den vergangenen drei Jahren sprechen eine eindeutige Sprache: Ridley fing 217 Bälle für 3.061 Yards Raumgewinn und 26 Touchdowns. Das sind zweifelsohne die Zahlen einer Nummer eins.

Nicht zuletzt nutzten die Atlanta Falcons ihren hohen Draftpick 2021, um an vierter Stelle Tight End Kyle Pitts zu holen, der natürlich im Passspiel eine weitere Waffe ist.

Leiden Ridleys Statistiken trotzdem?

Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Statistiken von Ridley nicht mehr so stark sind, wie in den vorherigen Saison, obwohl er nun die erste Anspielstation für Quarterback Matt Ryan ist.

Wenn ein Spieler wie Julio Jones in der gegnerischen Offense steht, dann muss man ihn als verteidigende Mannschaft doppeln. Das bedeutet, dass die anderen Receiver im Eins-gegen-Eins stehen. Ein schneller Spieler wie Ridley, der als sogenannter "Deep Threat" bekannt ist, profitiert davon.

Mit Jones' Abschied ist Ridley derjenige, der nun gedoppelt wird. Mit einem Safety, der die tiefe Passroute wegnimmt, und einem Cornerback der Mann gegen Mann verteidigt, wird es schwieriger für Matt Ryan seine neue Nummer eins zu finden.

Ob sich das jedoch bewahrheitet, kann nur die Zeit zeigen. Denn auch Kyle Pitts hat sich am College einen Namen als wandelndes Missmatch gemacht, auch wenn das NFL-Niveau natürlich ein Anderes ist. Zudem war Jones 2020 öfter Mal verletzt, sodass Ridley am Spieltag die "Quasi Nummer 1" war, für ihn wird es also nichts Neues sein.

Fakt ist, wenn die Defense der Falcons in der kommenden Saison genau so schwach ist, wie 2020, dann müssen Ridley und Co. ohnehin viele Yards und Punkte machen, um Spiele zu gewinnen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.