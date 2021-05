München/Green Bay - Im Gegensatz zum vergangenen Jahr kehren die OTAs, also Organized Team Activities, in den Fahrplan für die NFL-Saison zurück. Das bedeutet jedoch auch, dass wie so oft einige Spieler nicht an jene teilnehmen.

Dazu gehören in dieser Spielzeit bei den Green Bay Packers nicht nur Star-Quarterback Aaron Rodgers, sondern auch einige seiner Receiver.

Adams, MVS und Co. lassen Training sausen

Namentlich betrifft das Davante Adams, Marquez Valdes-Scantling, Devin Funchess, Allen Lazard und auch den Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown. Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, musste Ersatz-Quarterback Jordan Love mit Aushilfs-Receivern arbeiten.

Jedoch sollte das nicht zu hoch bewertet werden. Etliche Spieler lassen Jahr für Jahr die freiwilligen Workouts aus. Allerdings ist es für Aaron Rodgers in seiner Karriere das erste Mal, dass er nicht an den OTAs teilnimmt.

Auch ein Zusammenhang von Rodgers' Abwesenheit mit dem Fehlen der fünf Passempfänger ist nicht auszuschließen. Dass der amtierende MVP das Team verlassen möchte, ist bekannt.

