München - Philip Rivers zögerte keine Sekunde. Noch eine Saison? Ja klar! Was sind 38 Jahre schon für einen Quarterback? Der Routinier bekräftigte deshalb: Er hat Bock auf eine 17. Saison.

Kleiner, aber wichtiger Zusatz: Es könnte möglicherweise seine erste sein, die er nicht bei den Chargers - in San Diego beziehungsweise nach dem Umzug in Los Angeles - verbringt.

Free Agent im März

Denn sein Vertrag läuft aus, er ist im März 2020 demnach Free Agent und kann seine Zukunft in der Liga noch einmal neu aushandeln. 2015 hatte er einen 83,25 Millionen Dollar schweren Vierjahresvertrag unterschrieben, kassierte so im Schnitt fast 21 Millionen pro Jahr.

Die Voraussetzungen stimmen sowieso. "Ich bin körperlich und geistig in der Lage, das steht außer Frage", sagte Rivers bei "ESPN". "Ja, ich möchte Football spielen. Das tue ich und so fühle ich mich tief im Inneren."

Die Chargers ohne Rivers? Ist das nicht undenkbar? Im Laufe der Saison war es das nicht, als es hieß, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass man ihn auf die Bank setze.

Enttäuschendes Jahr 2019

Nach der starken 12-4-Saison 2018 mit dem Erreichen der Divisional Playoffs (28:41 bei den Patriots) erlebten die Chargers ein enttäuschendes Jahr, stehen vor dem letzten Spieltag bei 5-10 und damit im unteren Niemandsland der NFL. Rivers war ein Problem, leistete sich viele Interceptions, Backup Tyrod Taylor stand zwischenzeitlich bereit.

"Es ist wahrscheinlich menschlich, wenn man 38 Jahre alt ist und einige Interceptions wirft und es mal nicht so läuft, wie man will", sagte Rivers, der mit 18 Interceptions Platz zwei in dieser unrühmlichen Rangliste belegt, deutlich hinter Jameis Winston, der bei 28 steht.

Problem: Seine 21 Touchdown-Pässe sind nur Liga-Durchschnitt, so wenige hatte er selbst zuletzt 2007. Daneben gehört auch sein Rating von 89,2 zu seinen schwächeren.

Aber natürlich hat er es noch drauf, kann vielen Teams weiterhelfen. "Ich bin nicht hier, um das zu verkaufen. Aber körperlich und was ich kann, ist genau das, was ich letztes Jahr konnte, als wir eines unserer besten Jahre hatten. Selbst in einigen der Spiele in den letzten Wochen haben wir offensiv wirklich gut gespielt", sagte er.

Am Ende zählen Siege

Er weiß aber auch, dass am Ende die Siege zählen, dass nur der Erfolg für ihn spricht.

Rivers: "Das bedeutet nicht, dass das gut genug ist, damit jemand möchte, dass man weiterspielt, denn man muss konstant sein und genug tun, um Spiele zu gewinnen, was wir in diesem Jahr nicht getan haben und ich nicht gut genug getan habe."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.