München - Aaron Rodgers weiß, wie "Trash Talk" funktioniert.

Er hat sich dann auch nicht lange bitten lassen, nachdem Tom Brady vorgelegt hatte.

Der Hintergrund des Twitter-"Beefs": Die beiden Quarterback-Superstars spielen Golf, sie treten im Rahmen der Charity-Turnierserie "The Match" in einem Zweierduell gegeneinander an.

Brady mit Mickelson, Rodgers mit DeChambeau

Brady spielt mit dem frischgebackenen PGA-Sieger Phil Mickelson, Rodgers hat Bryson DeChambeau an seiner Seite.

Brady eröffnete die Sticheleien mit ein paar Memes gegen Rodgers und DeChambeau.

Rodgers' Antwort: Ein Star-Wars-Video mit Gesichtern von sich selbst als "Han Solo" und von DeChambeau als "Luke Skywalker" aus "Die Rückkehr der Jedi".

Die Gegner in dem Clip: "Jabba the Hut" Mickelson und "Boba Fett" Brady.

"Es fängt an", schrieb Rodgers dazu.

Wenn das der Anfang ist, freuen wir uns auf die Fortsetzung. Spätestens am 6. Juli, wenn "The Match" steigt.

