München/Tennessee - Nachdem bereits keine positiven Tests aus New England und Kansas City bekannt wurden, können auch die Titans erstmals seit einer Woche ein wenig durchatmen.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, ist bei den Titans erstmals seit letztem Dienstag kein Spieler oder Betreuer psoitiv auf das COVID-19-Virus getestet worden. In der vergangenen Woche haben sich neun Spieler und neun Stabmitglieder mit dem Virus infiziert.

Titans vor Rückkehr ins Team-Training

Sollten die Titans auch am Dienstag keine positiven Tests vermelden, steht einer Rückkehr des Teams ins Trainingszentrum von offizieller Seite nichts mehr im Wege. Seit der erste positive Fall innerhalb des Teams bekannt wurde, mussten die Titans das Trainingsgelände schließen.

Auch die Partie gegen die Buffalo Bills am Wochenende rückt damit wieder in den Bereich des Möglichen, sollten die Titans am Mittwoch in die Vorbereitung starten können. Die ursprünglich in Week 4 angesetzte Partie gegen die Pittsburgh Steelers findet nun aufgrund der Vorfälle in Week 7 statt.

