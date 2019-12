München - Division-Duell in der AFC North! Allerdings gehen die Cleveland Browns (6-8) und die Baltimore Ravens (12-2) mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in den 16. Spieltag.

Während die Ravens mit einem Sieg den ersten Platz in der AFC klarmachen können, haben die Browns nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs. Das Gastspiel der Ravens in Cleveland seht ihr am Sonntag ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de.

ran.de hat die wichtigsten Daten und Fakten zur Partie.

So lief es bislang

Baltimore Ravens: Es gibt aktuell wohl kein heißeres Team in der NFL als die Ravens. Das Team um MVP-Favorit Lamar Jackson hat die letzten zehn Spiele in Folge gewonnen. Der Division-Titel ist bereits unter Dach und Fach. Das Team aus dem Bundesstaat Maryland stellt die beste Rushing Offense der Liga (202,1 Yards pro Spiel) und die zweitbeste gesamte Offense (409,7 Yards pro Spiel). Die Defense lässt pro Spiel im Schnitt nur 314,3 Yards zu - sechstbester Wert der NFL.

Cleveland Browns: Die Browns sind mit großen Erwartungen in die Saison gestartet - und haben bisher auf ganzer Linie enttäuscht. Baker Mayfield hat im Vergleich zu seiner starken Rookie-Saison einen Rückschritt gemacht und das Team fällt immer wieder durch Undiszipliniertheiten auf. Unschöner Höhepunkt war der Ausraster von Star-Pass-Rusher Myles Garrett. Sowohl die Offense (350,1 Yards pro Spiel) als auch die Defense (353,1 zugelassene Yards pro Spiel) rangieren ligaweit auf Platz 17.

Personalsituation

Baltimore Ravens: Die Ravens bangen um Linebacker Chris Board und Offensive Tackle Ronnie Stanley, die beide noch mit einer Gehirnerschütterung zu kämpfen haben. Vor allem der Ausfall von Stanley würde Baltimore schmerzen. Der 25-Jährige ist in der Offensive Line gesetzt.

Cleveland Browns: Die Browns haben vor dem Gastspiel in Baltimore deutlich größere Verletzungssorgen. Dontrell Hillard (Nacken), Kendall Lamm (Knie), Eric Murray (Knie), Sheldon Richardson (Rücken), JC Tretter (Knie) und Olivier Vernon (Knie) sind alle fraglich. Auch Star-Receiver Odell Beckham Jr. kämpft mit Leistenproblemen, wird aber wohl spielen.

Darauf kommt es an

Baltimore Ravens: Beim Hinspiel am 4. Spieltag wurden die Ravens im wahrsten Sinne des Wortes überrannt. 193 Rushing Yards ließ Baltimore damals zu. Nick Chubb erlief bei 20 Versuchen 165 davon. Zudem müssen die Ravens besser auf den Ball aufpassen. Jackson warf in Cleveland zwei Interceptions und Mark Ingram II verlor einen Fumble. Und auch die Passverteidigung muss deutlich besser werden: 342 Yards ließen Earl Thomas und Co. in Woche 4 zu.

Cleveland Browns: Die größte Stärke der Ravens ist ihr Laufspiel. Daher muss die Defensive Line die Lücken schnell schließen und Jackson in der Pocket halten. Zudem muss Baker Mayfield einen guten Tag erwischen, wenn die Browns mit der potenten Ravens-Offense mithalten wollen. Kann Mayfield eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel abliefern und das eigene Laufspiel funktioniert, dann ist für die Browns einiges drin.

Fantasy-Tipp

Für den ran-NFL-Fantasy-Manager setzen wir auf die Gäste. Genauer gesagt, deren Laufspiel. Lamar Jackson und die Running Backs Mark Ingram und Gus Edwards werden zahlreiche Möglichkeiten erhalten, die Browns in Grund und Boden zu laufen.

