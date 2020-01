München/Baltimore – Die Baltimore Ravens haben es vermasselt. Mal wieder. Das wusste auch Cornerback Marlon Humphrey: "Man muss in den Spiegel schauen, und im Moment ist die Identität dieses Teams, dass es in die Playoffs kommt und dort versagt. So sieht es aus. Das ist die bittere Wahrheit."

Mit 12:28 gingen die Ravens als klarer Favorit im eigenen Stadion in der Divisional Round gegen die Tennessee Titans unter. Wurden überrannt von Derrick Henry, der allein 195 Rushing Yards hinlegte.

Wieder mal fielen die Ravens in der Postseason in sich zusammen. Wie schon im Vorjahr beim 17:23 in der ersten Runde gegen die Los Angeles Chargers. Doch dieses Mal war es noch schmerzhafter: Zum ersten Mal überhaupt gingen die Ravens als Nummer-eins-Seed der AFC in die Playoffs. Mit einer 14:2-Bilanz, zwölf Siegen in Folge und MVP-Favorit Lamar Jackson war das Ziel der Super Bowl. Doch auf dem Weg dorthin war schon die erste Playoff-Hürde zu hoch.

"Man erwartet niemals, in einen Autounfall verwickelt wird, bis man einen Autounfall hat. Und genauso fühlt sich das hier an", haderte Linebacker Matthew Judon nach der Partie.

Lamar Jackson ein zweiter Tony Romo?

Von der Ravens-Stärke 2019 war im ersten Spiel 2020 nichts zu sehen: Die beste Offensive der Regular Season kam auf magere zwölf Punkte – Tiefstwert für einen Offensivprimus der Liga zum Playoff-Auftakt. Superstar Lamar Jackson legte wenige Tage nach seinem 23. Geburtstag zwar 365 Passing Yards und 143 Rushing Yards hin, doch die auf dem ersten Blick guten Zahlen trügen: Ein beträchtlicher Teil des Raumgewinns gelang ihm erst im Schlussviertel, in dem die Partie bereits entschieden war. Zudem brachten seine Yards zu wenig auf dem Scoreboard: Ein Touchdown und zwei Field Goals sind so wenig Ertrag wie noch nie mit ihm als Starter. In zwei vierten Versuchen scheiterte Jackson zudem mit Läufen, neue First Downs zu erkämpfen. Dazu leistete er sich zum zweiten Mal überhaupt in seiner Karriere drei Turnover.

"Wir haben uns selbst geschlagen", war Jackson nach der zweiten Niederlage in seinem zweiten Playoff-Spiel untröstlich: "Wir haben, … ich habe viele Fehler gemacht." Dem Youngster, der die ganze Saison brillierte, droht ein ähnliches Schicksal wie Tony Romo: Das des ewigen Versprechens, das in den Playoffs dann aber doch immer wieder scheitert. Derartige Bedenken versuchte Jackson nach der Partie sofort im Keim zu ersticken: "Ich gebe nichts darauf, was die Leute sagen. Das ist mein zweites Jahr in der Liga. Viele Spieler haben es gar nicht erst bis in die Playoffs geschafft. Ich habe ein großartiges Team um mich herum."

Schwung der Regular Season verpufft

Klar ist aber auch, dass nicht nur Jackson auf der Suche nach seiner alten Form war: Seine Wide Receiver und Tight Ends ließen fünf einfache Pässe fallen. Running Back Mark Ingram war mit 22 Yards bei sechs Carries ein Schatten seiner selbst und wählte sich einen denkbar schlechten Zeitpunkt für sein schwächstes Saisonspiel. Und dann war da noch die Defense, die von Derrick Henry niedergewalzt wurde. Sinnbildlich dafür stand Earl Thomas, den Henry per Stiff Arm durch die Manege drehte wie einen Anfänger.

Das ganze Team war der Situation nicht gewachsen. Vielleicht auch, weil das letzte Ravens-Spiel von Bedeutung, der Sieg gegen die Browns am 22. Dezember, schon mehr als 20 Tage zurücklag. Am letzten Spieltag der Regular Season schonte Head Coach John Harbaugh gleich fünf Pro Bowler. Es folgte eine Bye Week, die den Schwung aus zwölf Siegen am Stück endgültig verpuffen ließ.

Harbaugh spendete nach der bitteren Enttäuschung dennoch Trost: "Ich kann nicht böse sein. Sie haben jeden einzelnen Tag ihr Bestes gegeben. Nur heute haben wir scheiße gespielt."

Harbaugh glaubt an große Zukunft

Und tatsächlich muss das Aus für die Ravens kein Abgesang werden: Alle Leistungsträger der Offense werden auch kommende Saison noch an Bord sein. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass das enttäuschende Playoff-Aus nicht das Erlöschen eines Strohfeuers, sondern der Startpunkt einer Ära bei den Ravens werden könnte.

"Das ist für uns nur der Anfang, ja?", redete Harbaugh am Rande der Pressekonferenz dann auch dem niedergeschlagenen Lamar Jackson im Vorbeigehen zu: "Das ist für uns nur der Anfang!"

