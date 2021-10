Los Angeles Chargers at Baltimore Ravens 6:34

Die Baltimore Ravens haben sich souverän gegen die Los Angeles Chargers durchgesetzt. Quarterback Lamar Jackson warf zwar zwei Interceptions, führte seine Mannschaft aber dennoch mit 167 Passing-Yards und 51 Rushing-Yards zum Sieg.

Die Ravens schlossen gleich ihren ersten Drive mit einem Touchdown-Lauf durch Latavius Murray ab. Auch der nächste Angriff war erfolgreich. Diesmal gelangte Le'Veon Bell in die Endzone und erlief somit seinen ersten Touchdown im Dienst der Ravens.

Erst nachdem Quarterback Lamar Jackson eine Interception warf und die Chargers dadurch eine gute Feldposition hatten, warf Justin Herbert (195 YDS, 1 INT) seinen einzigen Touchdown-Pass in die Arme von Jared Cook. Mit einem 17:6 für die Ravens ging es in die Pause.

Als Baltimore den Vorsprung zu Beginn des dritten Viertels auf 24:6 ausgebaut hatte, diesmal bediente Jackson seinen Tight End Jared Cook, glich das einer Vorentscheidung. Im weiteren Spielverlauf gelangte auch Devonta Freeman noch einmal in die Endzone.

Die Ravens stehen nun bei fünf Siegen und lediglich einer Niederlage. Die Chargers haben eine 4:2-Bilanz vorzuweisen.

Cincinnati Bengals at Detroit Lions 34:11

Die Detroit Lions bleiben auch nach sechs Spielen das einzige sieglose Team der NFL. Quarterback Jared Goff war mit 202 Passing-Yards praktisch noch der Lichtblick seiner Mannschaft, blieb aber ohne Touchdown-Pass und warf eine Interception. Das Laufspiel war mit insgesamt 36 Yards praktisch nicht existent.

Joe Burrow, der Quarterback der Cincinnati Bengals, bewies hingegen einmal mehr, warum er der Nummer-1-Pick des Jahres 2020 war. Seine Bilanz: 271 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässe bei einer Interception. Ja'Marr Chase war mit 97 Receiving-Yards einmal mehr seine liebte Anspielstation. Die Bengals besserten ihre Bilanz auf vier Siege und zwei Niederlagen auf.

Green Bay Packers at Chicago Bears 24:14

Die Green Bay Packers haben das Division-Duell gegen die Chicago Bears für sich entschieden. Damit gelang ihnen nach ihrer Auftaktniederlage nun bereits der fünfte Sieg in Folge. Die Bears hingegen stehen bei einer 3:3-Bilanz.

Aaron Rodgers brachte 17 seiner 23 Pässe für 195 Yards und zwei Touchdowns an den Mann, lief zudem einmal selbst in die Endzone. Der Schlüsselspieler der Defense war Kenny Clark mit zwei Sacks und zwei Tackles for Loss.

Bitter für den deutschen Wide Receiver Equanimeous St. Brown: Er fing einen vermeintlichen Touchdown-Pass, der allerdings wegen einer Pass Interference aberkannt wurde. Dies wäre ansonsten der zweite Touchdown seiner Karriere gewesen.

Justin Fields, der Rookie-Quarterback der Bears, verbuchte 174 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception.

Los Angeles Rams at New York Giants 38:11

Die Los Angeles Rams hatten mit den New York Giants wenig Mühe. Quarterback Matthew Stafford unterstrich mit 251 Passing-Yards und vier Touchdown-Pässen einmal mehr seine Qualität. Wide Receiver Cooper Kupp war mit 130 Receiving-Yards und zwei Touchdowns praktisch nicht zu stoppen.

Die Giants setzten voll auf ihr Passspiel. Quarterback Daniel Jones gab 51 Passversuche ab, brachte dabei 29 Pässe für 242 Yards ans Ziel, warf allerdings drei Interceptions und blieb ohne Touchdown-Pass.

Während sich die Rams bei einer 5:1-Bilanz voll auf Playoff-Kurs befinden, dürften sich die Giants bei nur einem Sieg aus sechs Spielen von diesem Traum verabschiedet haben.

Houston Texans at Indianapolis Colts 3:31

Die Indianapolis Colts feierten gegen die Houston Texans ihren zweiten Sieg im sechsten Spiel. Der Mann des Spiels war Running Back Jonathan Taylor, der auf einen Raumgewinn von insgesamt 158 Yards und zwei Touchdowns kam. Auch Quarterback Carson Wentz lieferte ein ordentliches Spiel ab. Er brachte zwar lediglich 11 seiner 20 Pässe ans Ziel, kam dabei aber auf 223 Passing-Yards und zwei Touchdowns.

Davis Mills, der Backup-Quarterback von Houston, warf zwar für beachtliche 243 Yards. Allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions. Für die Texans war dies nach ihrem Auftaktsieg nun bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Minnesota Vikings at Carolina Panthers 34:28 nach Overtime

Das Spiel der Minnesota Vikings und der Carolina Panthers ging in die Verlängerung, nachdem Vikings-Kicker Greg Joseph im letzten Play der regulären Spielzeit ein Field-Goal-Versuch über 47 Yards verschoss und somit die Siegchance ungenutzt ließ.

Dafür allerdings bekam Minnesota in der Verlängerung zunächst den Ball und schloss den Drive mit einem Touchdown-Pass von Kirk Cousins auf K.J. Osborn ab. Überhaupt lieferte Cousins mit 373 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässen ein starkes Spiel ab. Selbiges trifft auf Dalvin Cook zu, der 140 Yards und einen Touchdown erlief.

Sam Darnold, der Quarterback von Carolina, warf für 207 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Beide Mannschaften stehen nun bei einer 3:3-Bilanz. Für die so stark in die Saison gestarteten Panthers war dies nun die dritte Niederlage in Folge.

