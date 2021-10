München - Irrer Zwischenfall beim Heimspiel der Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals.

"Was tust du? Was, was, was, was tust du?": Inmitten der Live-Radioübertragung der 17:41-Pleite der Ravens wurden die beiden Kommentatoren Gerry Sandusky und Obafemi Ayanbadejo von einer Zuschauerin überrascht.

Die Sendung musste für einen kurzen Moment unterbrochen werden.

Insane moment on Ravens radio as a fan tries to climb into the broadcast booth looking for a drink: pic.twitter.com/RIA8lQjk4v — Timothy Burke (@bubbaprog) October 24, 2021

Zuschauerin suchte einen Drink

Nach etwas mehr als 15 Sekunden Stille begann Sandusky, die Situation für die Zuhörer aufzuklären.

"Wenn ihr hingehört habt, habt ihr Femi sagen hören 'Was tust du, was tust du?'. Er hat damit nicht die Spieler oder Coaches gemeint. Wir hatten hier eine Zuschauerin, die versucht hat, in die Übertragungskabine zu klettern."

Die Dame habe gesagt, sie sei Veteranin und auf der Suche nach einem Drink, erklärte Sandusky weiter. Möglicherweise hatte sie während des Spiels bereits ein paar gefunden, mutmaßte er scherzhaft.

Ayanbadejo ergänzte: "Ich serviere während des Spiels keine Drinks. Vielleicht trinke ich einen Cocktail, wenn ich zu Hause bin. Aber das ist nicht die Zeit oder der Ort dafür."

Ob der Zwischenfall Konsequenzen für die Frau hatte, ist bisher nicht bekannt.

