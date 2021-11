München - Schock für die Baltimore Ravens. Inside Linebacker Malik Harrison, den die Franchise im Draft 2020 auswählte, wurde am vergangenen Wochenende angeschossen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie das Team mitteilte, traf den 23-Jährigen eine Kugel in die linke Wade.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag vor einem Nachtclub in Cleveland. Harrison hatte dort gefeiert, weil die Ravens aufgrund ihrer Bye-Week kein Spiel absolvieren mussten.

"Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist", gab Head Coach John Harbaugh bereits Entwarnung: "Ich bin optimistisch, dass er wieder gesund wird." Der Linebacker soll nach einer medizinischen Behandlung vor Ort zügig nach Baltimore zurückkehren.

"Ich bin froh und dankbar, dass es ihm gut geht und er nicht schlimmer verletzt ist. Es kann alles Mögliche passieren. Es ist einfach ein schwierige Situation", erklärte Harbaugh weiter.

Harrison bedankt sich bei den Ärzten

Harrison selbst bedankte sich in den sozialen Netzwerken bei allen Helfern und den behandelnden Ärzten.

"Obwohl der heutige Tag sehr überwältigend war, freue ich mich darauf, sehr bald wieder auf dem Football-Feld zu stehen und das Spiel zu spielen, das ich so gerne spiele", so der 23-Jährige.

Gemäß eines Berichts der Polizei von Cleveland, der der "Associated Press" vorliegt, soll sich der NFL-Profi mit weiteren Personen vor dem Club aufgehalten haben, als die Gruppe eine Person mit einer Schusswaffe entdeckte. Die vor Ort befindlichen Personen haben demnach sofort die Flucht ergriffen, dann fielen Schüsse.

Ob weitere Personen verletzt wurden, ist nicht bekannt.

