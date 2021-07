München - Am 20. August ist es endlich soweit. Das neue "Madden"-Game zur NFL-Saison 2021/22 wird veröffentlicht. Und bei der neuen Auflage von Hersteller "EA" gibt es einige Neuerungen.

So wird beispielsweise jedes der NFL-Teams mit einem spezifischen Heimvorteil ausgestattet. Während einige Power-Ups durchaus Sinn ergeben, wirken andere doch sehr weit hergeholt.

Ravens mit Laufspiel-Boost

Bei den Heimspielen der Baltimore Ravens gibt es beispielsweise Booster auf das Laufspiel, sollten die Ravens führen. Ein durchaus nachvollziehbarer Bonus, denn Baltimore brannte mit insgesamt 3.071 Rushing Yards die meisten gelaufenen Yards in der vergangenen Saison auf den Rasen.

Der Vorteil für die Detroit Lions leitet sich aber eher aus der Stadt-Historie ab. Weil ein gewisser Henry Ford einst in Detroit den Autobau revolutionierte, wird die Stadt auch "Motor City" genannt. "EA" leitet den Heimvorteil ab: Die Lions-Profis beschleunigen bei Heimspielen etwas schneller als der Gegner. Naja.

Die Heimvorteile aller 32 NFL-Teams in der Übersicht:

Arizona Cardinals - Rise Up Red Sea: Die Cardinals gewinnen schneller das Momentum.

Atlanta Falcons - Rise Up: Die Falcons gewinnen bei jedem Offensivspiel einen kleinen Schwung an Momentum.

Baltimore Ravens - Truzz the System: Die Ravens erhalten bei jedem Laufspiel, das sie ausführen, während sie in Führung liegen, ein Bonusmomentum.

Buffalo Bills - Downwind: Der Zielbogen für Kick-Versuche des Auswärtsteams ist schwieriger zu kontrollieren.

Carolina Panthers - Keep Pounding: Die Panthers haben während der Heimspiel mehr Ausdauer.

Chicago Bears - Bear Down: Die Leiste für Kick-Versuche des gegnerischen Teams bewegt sich etwas schneller.

Cincinnati Bengals - Who Dey: Bei No-Huddle-Spielzügen der Bengals läuft die Zeit langsamer herunter

Cleveland Browns - Dawg Pound: Hot Routes des Auswärtsteams können in der Red Zone fehlschlagen, sodass sie erneut ausgeführt werden müssen. Receiver, die auf einer Hot Route unterwegs sind, erhalten zum Zeitpunkt der Hot Route vorübergehend eine "?"-Anzeigeblase, um anzuzeigen, dass sie sich ihrer Route möglicherweise nicht sicher sind.

Dallas Cowboys - Deflected: Die Punt-Distanz des Auswärtsteams wird bei einem Kick über die 50-Yard-Linie verkürzt.

Denver Broncos - Mile High: Spieler des Auswärtsteams haben während der Spiele weniger Ausdauer.

Detroit Lions - Motor City: Die Lions beschleunigen etwas schneller.

Green Bay Packers - Go Pack Go! The Frozen Tundra: Die Packers gewinnen mehr Momentum, das Auswärtsteam weniger. Das Auswärtsteam ermüdet schneller und hat es schwerer, die Richtung zu ändern.

Houston Texans - The Bullpen: Das Auswärtsteam bekommt für einen Touchdown weniger Momentum als gewohnt.

Indianapolis Colts - Hat Count: Die Defense der Colts kann über die Coach-Kamera den Hat Count von Spielzügen des Gegners sehen.

Jacksonville Jaguars - Duuuval: Die Jaguars bekommen ein Bonusmomentum bei Touchdowns.

Kansas City Chiefs - Home of the Chiefs: Kurzfristige Änderungen des offensiven Spielzugs (Offensive audibles) des Auswärtsteams können schneller fehlschlagen.

Las Vegas Raiders - Just Win, Baby!: Die Raiders gewinnen schneller das Momentum und haben eine höhere Ermüdungserholung, wenn sie auf Siegkurs sind.

Los Angeles Chargers - Bolt Up: Die Chargers erhalten ein Bonusmomentum für gewonnene Yards.

Los Angeles Rams - Rams House: Die Rams erhalten ein Bonusmomentun für defensive Stops.

Miami Dolphins - Made in the Shade: Die Dolphins werden langsamer müde.

Minnesota Vikings - Skol!: Die Vikings erhalten einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil in der Red Zone.

New England Patriots - Our House: Die Patriots bekommen ein Bonusmomentum für Touchdowns und Third-Down-Stops.

New Orleans Saints - Who Dat: Bei 3rd- oder 4th-Down-Conversions des Auswärtsteams hat ein zufälliger Receiver eine falsche Route, wenn er sich im Preplay aufstellt.

New York Giants - Turf War: Das Auswärtsteam wird schneller müde.

New York Jets - Turf War: Das Auswärtsteam wird schneller müde.

Philadelphia Eagles - Linc'd In: Wenn die Eagles auf Siegkurs sind, gewinnen sie mehr Momentum, der Gegner verliert es.

Pittsburgh Steelers - Terribly Distracting: Hot Routes des Auswärtsteams können bei einem 3rd- oder 4th-Down fehlschlagen, sodass sie erneut ausgeführt werden müssen. Receiver, die auf einer Hot Route unterwegs sind, erhalten zum Zeitpunkt der Hot Route vorübergehend eine "?"-Anzeigeblase, um anzuzeigen, dass sie sich ihrer Route möglicherweise nicht sicher sind.

San Francisco 49ers - Unstable Ground: Dem Auswärtsteam fällt es schwerer, die Richtung zu ändern.

Seattle Seahawks - The 12's: Zufällige Teile der Spielgrafik für die Offensive des Auswärtsteams sind verschnörkelt und schwer zu lesen.

Tampa Bay Buccaneers - Fire The Cannons: Die Müdigkeits-Anzeige der Buccaneers-Spieler wird vorübergehend aufgefüllt, während sie sich in der Red Zone befinden.

Tennessee Titans - Titan Up: Die Titans werden es vermeiden, Holding-Strafen zu bekommen.

Washington Football Team - Unstable Ground: Das Auswärtsteam hat es zunehmend schwer, die Richtung zu ändern.

