München - Nach dem 54:13-Blowout-Sieg der New England Patriots gegen die New York Jets sind einige Spieler der "Gang Green" sauer auf den Gegner.

Obwohl das Spiel zur Halbzeit beim Stand von 31:7 schon entschieden war, hörten die Patriots nicht auf Punkte auf das Scoreboard zu bringen. Sie schonten also weder sich noch den bemitleidenswerten Gast.

Die Folge: Laut Connor Hughes von "The Athletic" waren einige Spieler der Jets vom Verhalten des sechsmaligen Super-Bowl-Siegers genervt. Angesprochen auf seine Gedanken darüber, dass die "Pats" auch im vierten Viertel noch Pässe warfen, sagte Defense-Lineman Sheldon Rankins: "Vermutlich einige Dinge, die ich lieber nicht ausspreche." Der 27-Jährige betonte aber auch: "Es ist unser Job, sie zu stoppen."

Saleh: "Jeder muss das selbst entscheiden"

Jets-Coach Robert Saleh äußerte sich in eine ähnliche Richtung: "Es ist die NFL. Wir sind alle professionelle Athleten. Wenn du keine Punkte eingeschenkt bekommen möchtest, musst du sie stoppen. Ist es was, was ich machen würde? Höchstwahrscheinlich nicht, aber jeder muss das selbst entscheiden."

Seit 1979 hatten die Jets nicht mehr so viele Punkte kassiert, wie bei der zehnten Pleite gegen die Patriots in Folge.

In Woche acht treffen die Jets auf die starken Cincinnati Bengals, für die Patriots steht ein Duell in Los Angeles gegen die Chargers an.

