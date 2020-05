München – Gibt es die komplette Saison 2020 #ranNFL am Samstag? Ausgeschlossen ist das offenbar nicht.

Wie die "New York Post" berichtet, denkt die NFL darüber nach, Spiele am Samstag in den Spielplan aufzunehmen. Der traditionelle Sonntag bleibt natürlich ebenso wie die Topspiel-Tage Donnerstag und Montag bestehen.

Demnach hat die Liga erste Gespräche mit den TV-Partnern geführt, um die grundsätzliche Möglichkeit abzuklopfen.

Keine Konkurrenz zum College

Klare Bedingung: Die College-Saison wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verlegt, denn in Konkurrenz zum Nachwuchs will man nicht gehen. In der Vergangenheit gab es Samstagsspiele deshalb erst, wenn die College-Saison beendet war.

Die NCAA hat noch keine Entscheidungen darüber getroffen, ob die College-Saison pünktlich beginnt und wie man mit der weiteren Entwicklung des Virus umgeht.

Klar ist: Auch im College-Sport wären die wirtschaftlichen Verluste bei einer Absage enorm, wobei viele College-Programme von einem Zuschauer-Ausschluss finanziell härter getroffen würden als die NFL.

Klar ist aber auch: Gespielt wird wohl nur, wenn sicher ist, dass der College-Campus für alle Studenten geöffnet werden kann.

Wenn der neue Spielplan verkündet wird, werden die Samstagsspiele aber erst einmal nicht zu finden sein. Die Veröffentlichung ist für den 9. Mai geplant, könnte sich aber noch verzögern. Laut "Sports Business Daily's" will die NFL sich alle Optionen offen halten, um kurzfristig auf Entwicklungen reagieren zu können.

