München - Bereits Wochen vor dem NFL-Draft 2021 tradeten die San Francisco 49ers einige Draft-Picks, um bei der Talenteziehung an Position drei zuschlagen zu können.

Viel wurde danach spekuliert, auf welchen Spieler es die Franchise abgesehen hat. Die meisten Beobachter glaubten, dass es um einen Ersatz für Quarterback Jimmy Garoppolo gehen würde. So wurde damals diskutiert, ob San Francisco es dabei auf Mac Jones oder Trey Lance abgesehen habe.

Der Head Coach der Los Angeles Rams, Sean McVay, hat nun in einer Episode des Podcasts "The Flying Coach" enthüllt, dass er selbst an eine ganz andere Theorie glaubte.

McVay glaubte an Pitts-Draft der 49ers

So dachte McVay, San Francisco würde an Position drei Florida-Tight-End Kyle Pitts auswählen. Für den Rams-Coach hätte Pitts perfekt in das System seines 49ers-Kollegen Kyle Shanahan gepasst und hätte gemeinsam mit George Kittle eine unaufhaltsame Offensive bilden können.

"Ich dachte, es hätte die Möglichkeit gegeben, das Kyle Pitts an Position drei gedraftet wird", erklärte McVay.

"Ich dachte das ganz im Ernst, weil Shanahan so ein Visionär ist. Für mich war das kein verrückter Gedanke. Man muss nur daran zurückdenken, als die Patriots mit zwei Tight Ends gespielt haben. Ich habe über Kittle nachgedacht und dann hat das für mich alles Sinn ergeben."

Am Ende haben sich die 49ers entgegen der Vermutung von McVay aber doch für Quarterback Trey Lance entschieden. Kyle Pitts wurde an Position vier von den Atlanta Falcons gedraftet.

