NFL

Passing Yards Leader: Favoriten der Buchmacher

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag eröffnen die Tampa Bay Buccaneers die NFL-Saison 2021 gegen die Dallas Cowboys und die Quarterbacks Tom Brady und Dak Prescott werden ihre ersten Passing Yards sammeln. Doch wen sehen die Buchmacher am Ende der Regular Season in dieser Kategorie ganz vorne? ran hat die Top 15 in der Galerie dargestellt.