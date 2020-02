München/Indianapolis - Die Spekulationen über einen Abschied von Quarterback Tom Brady von den New England Patriots häufen sich zuletzt und bringen immer mehr Klubs als potenzielle Abnehmer ins Gespräch. In den vergangenen Tagen wurde der Name der New York Giants in den Hut geworfen. Doch damit nicht genug.

Wie das "NFL Network" berichtet, hält sich Bradys Agent Don Yee während des NFL Combine in Indianapolis auf, um sich bei der Gelegenheit mit mehreren interessierten Klubs zu treffen. Darunter sollen unter anderem auch die Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts und Miami Dolphins sein.

Auch die Bucs interessiert?

Die "Tampa Bay Times" berichtet zudem, dass Buccaneers-Head Coach Bruce Arians in Betracht ziehe, den 42-Jährigen zu kontaktieren, sollte er bis zum Start der Free Agency keine Entscheidung über seine Zukunft gefällt haben.

Laut "ESPN" steht Stand jetzt keine zeitnahe Einigung in Aussicht. Brady soll nach dem Aus in der Wild Card Round der Playoffs nach 20 Spielzeiten bei den Patriots derzeit "die Gemengelage innerhalb der NFL mit der Bereitschaft zum Abschied evaluieren".

Nicht zu unterschätzen dürfte dabei auch die Rolle seiner besseren Hälfte beziehungsweise seiner Familie sein. Gattin Gisele Bündchen hielt sich mit Kommentaren zur sportlichen Zukunft ihres Mannes bislang zurück.

Bei einer Fragerunde auf Instagram äußerte sie sich jetzt. Essentielle Schlüsse kann man daraus nicht ziehen. Wohl aber, dass auch sie bald gerne Klarheit hätte.

Bündchen will Klarheit

"Ich würde gerne wissen, wo ich dieses Jahr leben werde, aber das weiß ich noch nicht", sagte Bündchen. "Hoffentlich irgendwo, wo es schön ist und wo mein Mann gerne spielt. Wir werden es sehen."

Patriots-Fans können aufatmen: Sie kann sich mit einem Verbleib sehr gut anfreunden. "Ja, ich liebe es hier", sagte sie über New England: "Ich lebe dort seit zwölf Jahren. Meine Kinder lieben es. Sie lieben den Schnee. Als Brasilianerin tue ich mich etwas schwerer mit der Kälte, aber ich habe die Schönheit der Jahreszeiten dort wirklich zu schätzen gelernt."

