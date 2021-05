München - Zwar ist die Teilnahme an den Team-Aktivitäten bis zum Training Camp des gesamten Kaders freiwillig, dennoch sorgt das Nichterscheinen von Aaron Rodgers für Aufsehen.

Neben seiner Teilnahme in den vergangenen Jahren fällt auch ein Detail in seinem Vertrag auf.

Situation wohl unverändert - Rodgers verliert Workout-Bonus

Wie "ESPN" berichtet, fehlte der 37-Jährige beim Trainingsauftakt der Green Bay Packers am Montag. So kam dies für die Packers einer internen Quelle zufolge zwar nicht überraschend, dennoch scheint die festgefahrene Situation zwischen Spieler und Management weiter Bestand zu haben.

Ein Indiz ist hierbei, dass Rodgers in den vergangenen Jahren oftmals - insofern er fit - ein regelmäßiger Teilnehmer der frühen freiwilligen Workouts war. In den vergangenen vier Wochen fehlte er bereits in den virtuellen Team-Meetings.

Knapp eine halbe Million Dollar sind schon weg

Auch ein Detail in seinem Vertrag lässt Aufhorchen: Als einer von 19 Spielern bei den Packers hat Rodgers in seinem Arbeitspapier mehrere Boni verankert, die bei der Teilnahme an den freiwilligen Programmen unmittelbar ausgeschüttet werden würden. Da Rodgers bislang bei jeglichen Aktivitäten fehlte, gehen dem MVP der vergangenen Saison bereits jetzt knapp 500.000 US-Dollar durch die Lappen.

Sollte Rodgers auch im kommenden Monat im Mini-Camp fehlen, könnten ihm die Packers eine Strafe von fast 100.000 US-Dollar aufbrummen. Zieht sich der Streit sogar bis ins offizielle Training Camp, wäre eine Strafe von 50.000 Dollar pro verpassten Tag fällig.

