München - Der Skandal um Jon Gruden könnte in die nächste Runde gehen. Denn wie "CBS" berichtet, klopft der Ex-Trainer der Las Vegas Raiders seine rechtlichen Möglichkeiten ab, und diverse Anwälte sollen ihre Bereitschaft signalisiert haben, eine Klage gegen die NFL und Commissioner Roger Goodell anzugehen.

In dieser Woche hatte sich Gruden nach seinem Rücktritt wegen des Rassismus-Eklats laut Besitzer Mark Davis mit den Raiders geeinigt, da ihm diversen Berichten zufolge noch rund 40 Millionen Dollar aus seinem 2018 unterzeichneten 100-Millionen-Dollar-Vertrag zustanden. Details zur Einigung nannte Davis nicht.

Schlägt Gruden nun in großem Stil gegen die NFL und Goodell zurück? Denn zu Fall gebracht hatten ihn seine rassistischen, homophoben und frauenfeindlichen Mails, die im Rahmen einer Untersuchung der NFL hinsichtlich der Arbeitsbedingungen beim Washington Football Team an die Öffentlichkeit gekommen waren.

"Alles andere als vorbei"

Bei der Klage dürfte es demnach um den Umgang mit den Mails gehen. Dass die Mails - die verschickt wurden, als Gruden kein Angestellter in der Liga war - überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt waren und für sein Aus bei den Raiders gesorgt haben.

So hatte zum Beispiel die "New York Times" Mails aus der Zeit von 2011 bis 2018 geleakt. Bei der Untersuchung wurden 650.000 Mails gesichtet, die NFL will diese aber nicht veröffentlichen. "Das ist alles andere als vorbei", wird eine Liga-Quelle von "CBS" zitiert.

Gruden hat sich zu möglichen Aktionen seinerseits noch nicht geäußert, er hatte im Rahmen einer Reportage des US-Fernsehsenders "HBO" aber wohl angedeutet, dass die Wahrheit ans Licht kommen werde. Allerdings hat wohl auch Davis Fragen zur Handhabung der ganzen Vorkommnisse aufgeworfen, denn der Einzige, der bei der WFT-Untersuchung bislang Konsequenzen ziehen musste, ist Gruden.

Interessant: Wie "CBS" weiter berichtet, gibt es offenbar im College Football Gespräche darüber, ob Gruden ein Kandidat für einen Trainerposten sein könnte.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.