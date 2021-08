München - Das erste NFL-Spiel in Deutschland rückt immer näher!

Im Juni hatte die beste Football-Liga der Welt deutsche Städte darum gebeten, sich für die Austragung von Spielen der Regular Season zu bewerben - inzwischen haben diverse Städte darauf geantwortet.

Die NFL arbeitet bei der Vergabe und beim Bewerbungsprozess mit der Londoner Firma "The Sports Consultancy" zusammen. Deren Director of Consulting Matt Wilson erklärte nun gegenüber "Sky Sports": "In diesem Stadium des Prozesses haben wir Interessensbekundungen von sieben deutschen Städten erhalten."

München bestätigt Gespäche mit der NFL

Die Stadt München hat demnach bereits bestätigt, Gespräche mit der Liga aufgenommen zu haben. "Wir warten auf weitere Informationen der NFL bezüglich der Vergabekriterien. Eine offizielle Bewerbung kann nur vom Stadtrat beschlossen werden. Sobald wir alle fehlenden Informationen haben, werden wir diese bewerten und darüber beraten", sagt Thomas Gross, Sprecher des Referats für Bildung und Sport gegenüber "Sky Sports".

Hamburg bestätigt demnach ebenfalls Interesse, hält den Zeitrahmen für Spiele schon ab 2022 aber für zu eng. Laut Wilson werden ausgearbeitete Bewerbungen bereits Anfang September erwartet: "Wir arbeiten nun mit jeder Stadt zusammen, um sie bei der Bildung ihres Bewerberkonsortiums, der Entwicklung ihres Partnerschaftsmodells und der Untersuchung der operativen Machbarkeit zu unterstützen."

Wer sich überraschend nicht offiziell bewerben wird: Berlin!

Berlin bewirbt sich nicht um NFL-Spiel

Welche sieben Städte genau sich bewerben wollen, wollte Wilson nicht offenlegen. Die Berliner Behörden erklärten gegenüber "Sky Sports" aber, dass sie aufgrund des Sportförderungsgesetzes nicht an dem Ausschreibungsverfahren teilnehmen können, "dass Berlin aber immer daran interessiert ist, hochkarätige Sportereignisse auszurichten."

Während Berlin sich vorerst nicht offiziell bewerben wird und Hamburg an der schnellen Machbarkeit zweifelt, lobt Wilson die Geschwindigkeit, mit der sich in mehreren deutschen Städten Bewerbungskonsortien gebildet haben.

Die NFL scheint fest entschlossen, eine Partnerstadt zu finden, um bereits 2022 das erste Liga-Spiel in Deutschland auszutragen. Es bleibt spannend, welche Städte sich am Ende offziell bewerben.

