München – Acht Jahre nach dem Karriereende des legendären Wide Receivers Randy Moss hat sein Sohn Thaddeus den Sprung in die NFL geschafft. Aus dem NFL Draft 2020 ging Thaddeus Moss noch ohne Team. Wenig später haben ihn dann die Washington Redskins als Undrafted Free Agent verpflichtet.

Der Tight End war 2019 an der LSU Anspielstation des diesjährigen Nummer-eins-Picks Joe Burrow und gewann mit ihm den College-Titel. Im Finale gegen Clemson fing Moss zwei Touchdowns. Eine beim Combine entdeckte Verletzung sowie die Tatsache, dass er nur in einer College-Saison Starter war, ließen seine Draft-Chancen jedoch schwinden.

Sein Vater Randy war von 1998 bis 2012 in der NFL aktiv und fing dabei für 15.292 Yards und 156 Touchdowns. Mit 23 Receiving Touchdowns in einer Saison und 17 Receiving Touchdowns in seiner Rookie-Saison hält Moss noch heute NFL-Rekorde. Seine Glanzzeit hatte der sechsmalige Pro Bowler von 1998 bis 2004 bei den Minnesota Vikings sowie 2007 bei den New England Patriots. Einen Super Bowl konnte der Hall of Famer allerdings trotz zweier Teilnahmen nie gewinnen.

