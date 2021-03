München - Hue Jackson verlebte wahrlich keine erfolgreiche Zeit während seines Engagements als Head Coach der Cleveland Browns. Zwischen 2016 und 2018 kam er mit den Browns auf magere drei Siege und ein Unentschieden, dafür kassierte das Team satte 36 Niederlagen und wurde zur Lachnummer der Liga.

Nun lässt er die knapp zweieinhalb Jahre in einem Buch, das in einigen Monaten auf den Markt kommen soll, Revue passieren - und erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Jackson: "Wurde angelogen"

Wie Jackson in einem Gespräch bei "Radio ESPN" offenbarte, wurde er zu keiner Zeit von dem geplanten und während der Spielzeit 2018 vorangetriebenen Umbruch unterrichtet.

Doch damit nicht genug: "Ich wurde von den Besitzern und Managern angelogen. Sie wollten Football und Analyse in Einklang bringen, aber am Ende war es Football vs. Analyse", so der 55-Jährige, der weiterhin die aus seiner Sicht fehlenden zwischenmenschlichen Beziehungen kritisiert: "Sie haben mich zum Sündenbock gemacht für das, was passiert ist. Mir ist es wichtig, dass andere Trainer, die Minderheiten entstammen, von meiner Geschichte wissen."

Vertragsverlängerung von Jackson blieb im Verborgenen

Zudem berichtet der ehemalige Übungsleiter von einer Vertragsverlängerung während der Saison 2017, die die Browns mit einer Bilanz von 0-16 beendeten.

Nach Informationen von "Cleveland.com" soll es sich dabei um eine Ausdehnung seines Kontrakts um ein weiteres Jahr bis 2020 gehandelt haben.

"Ich hatte während der Saison 2017 eine Vertragsverlängerung bekommen und deiser zugestimmt. Ich wollte das offiziell und öffentlich machen - doch das wollten sie nicht", so der Assistant Coach of the Year 2015.

Im Oktober 2018 war dann vorzeitig Schluss für Jackson bei den Browns, beim Stand von 2-5-1 trennte sich die Franchise aus Ohio vom damaligen Head Coach.

