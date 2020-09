NFL

"Let Russ cook": Wilson forderte wohl Spielstil-Änderung

Die Fans skandieren es schon länger: "Let Russ cook!" Quarterback Russell Wilson soll mehr Freiheiten bekommen, die Seattle Seahawks aggressiver in der Offense spielen. Eine Forderung, die der Quarterback nun wohl auch selbst an sein Team gestellt hat - mit Erfolg!