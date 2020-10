München/Foxborough - Um die Sicherheit der Spieler weiterhin zu gewährleisten, bleibt die Facility der New England Patriots auch wenige Tage vor dem nächsten Spiel in der NFL geschlossen. Das Wohlbefinden der Mannschaft stehe noch vor dem Football an erster Stelle, erklärte Head Coach Bill Belichick gegenüber Pressevertretern.

Situation soll bestmöglich gelöst werden

"Ohne ein gesundes Team hast du kein Team", sagte der 68 Jahre alte Cheftrainer am Donnerstag. "Das hat oberste Priorität und gilt nicht nur für unsere Spieler, sondern auch für ihre Familien und die Menschen, die ihnen nahe stehen."

"Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um die Situation so gut wie möglich zu überstehen. So war es schon immer und das wird sich auch nicht ändern."

Vorbereitungen für Broncos laufen weiter

Neben den Tennessee Titans sind die New England Patriots das zweite NFL-Team, das durch eine Reihe von Corona-Infektionen hart getroffen wurde. Neben Quarterback Cam Newton wurde mit Stephon Gilmore ein weiterer Leistungsträger positiv auf das Virus getestet, die Facility der Franchise ist seit zwei Tagen geschlossen und somit sind auch sämtliche Trainingseinheiten abgesagt.

Nichtsdestotrotz bereitet sich die Mannschaft weiter auf ihr Spiel gegen die Denver Broncos am kommenden Sonntag vor. "Wir setzen unsere Vorbereitung für Denver mit virtuellen Meetings fort, ansonsten beobachten wir die Situation von Tag zu Tag", berichtete Belichick, der im engen Austausch mit den medizinisch Verantwortlichen auf Seiten der Patriots und der NFL steht.

"Es gibt eine Menge Entscheidungen, die nicht in unserer Hand liegen. Ich versuche mich auf die Angelegenheiten zu konzentrieren, auf die wir Einfluss nehmen können, sodass wir jederzeit die beste Entscheidung treffen können."

Belichick will Herausforderungen lösen

Er selbst fühle sich gut und verspüre keine Anzeichen einer Infektion, gab Belichick abschließend zu Protokoll.

Mit zwei Siegen waren die Patriots vielversprechend in die Spielzeit gestartet, durch die Corona-bedingte Zwangspause könnte nun eine ungewollte Unruhe aufkommen.

"Ich glaube wir alle wussten zu Beginn der Saison, dass einige Herausforderungen auf uns zukommen würden", stellte Belichick klar. "Wir haben uns bereit erklärt, diese Herausforderungen anzunehmen und zu lösen. Im Moment tun wir genau das."

