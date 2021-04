München - Wie der deutsche NBA-Star Maximilian Kleber zuletzt bekanntgab, wurde ein Teil der Spieler in der amerikanischen Basketballliga bereits freiwillig gegen das Coronavirus geimpft. In der NFL will man auf eine Impfpflicht der Spieler verzichten.

Josh Allen äußert Skepsis gegenüber Impfung

"Ich bin noch unentschlossen", erklärte Josh Allen von den Buffalo Bills zu "nyup.com" auf die Frage, ob er sich denn impfen lassen würde. "Ich bin ein großer Fan von Statistiken und handele sehr logisch, weshalb ich einfach abwarten werde", so der Quarterback weiter.

"Wenn die Zahlen zeigen, dass es das Richtige für mich zu tun ist, werde ich es machen lassen. Falls mir die Zahlen nicht zusagen, werde ich mich auch anders entscheiden", sagte der 24-Jährige: "Bis dahin werde ich weiterhin eine Maske tragen und mich ausschließlich mit meiner Familie treffen."

Die NFL will zwar keine Impfpflicht für Spieler einführen, könnte allerdings unterschiedliche Standards für Team-Meetings einführen, wenn ein gewisser Anteil im Team vollständig geimpft ist. Die Corona-Protokolle würden sich dann je nach Impfquote innerhalb der Mannschaft anpassen, wie "ProFootballTalk" berichtet.

Bills-Quarterback fürchtet um Entscheidungsfreiheit

Obwohl er sich nicht explizit gegen eine Impfung ausspricht, fürchtet Allen um die Spieler, die sich letztlich nicht impfen lassen werden: "Ich denke jeder sollte die Chance bekommen, es selbst zu entscheiden, ohne Nachteile zu erlangen, wenn man es nicht macht", erklärte er.

Ein Impfmandat wäre laut Allen gegen die Verfassung: "Man kommt in die schwierige Situation, dass, wenn es für alle vorgeschrieben wird, es gegen unsere Verfassung spricht und man nicht die Freiheit genießt, sich anderweitig zu entscheiden", fuhr er fort.

In den USA wurden bislang (Stand 07.04.2021) 108,3 Millionen Bürger mit der Erstimpfung gegen das Virus versehen. US-Präsident gab vor wenigen Tagen bekannt, dass in Kürze jeder erwachsene Bürger in den USA die Möglichkeit hat, ein Impfangebot wahrzunehmen.

