München - Die Saints bleiben langfristig in New Orleans. Das bestätigt die Besitzerin, Gayle Benson, in einem Interview mit "NOLA.com".

Verkauf nur unter einer Bedingung

"Ich bin 74, wir werden alle irgendwann sterben", äußerte sich Benson. Nach dem Tod ihres Mannes Tom Benson im März 2018 übernahm sie die Geschicke, sowohl die der New Orleans Saints, als auch die der New Orleans Pelicans.

Nach ihrem Tod sollen die Saints verkauft werden, so viel steht fest. Benson stellt jedoch klar, dass dies nur unter einer Bedingung passieren wird: "Wenn wir das Team verkaufen, bleibt es hier. Es wird nicht an jemanden verkauft, der es der Stadt dann wegnimmt."

Zusätzlich soll der gesamte Erlös des Verkaufs an die "Gayle und Tom Benson Charitable Foundation" gehen. Laut "Forbes" sind die New Orleans Saints rund 2,5 Milliarden Euro wert. Bei einem Verkauf dürfte dieser Wert höher ausfallen.

Gesamter Erlös soll an die Stadt New Orleans gehen

Die Foundation will vor allem der "Community" einen Teil dieses Geldes zurückgeben. "Wir können so viel gute Dinge damit machen. Welche andere Person würde Milliarden an die Stadt spenden? (...) Das will sie machen. Das ist der Einfluss, den sie und Herr Benson auf die Gesellschaft haben wollen", führt Dennis Lauscha, Präsident der New Orleans Saints, aus.

Wie mit den New Orleans Pelicans verfahren wird, geht aus dem Interview allerdings nicht hervor.

