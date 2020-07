München (SID) - Star-Verteidiger Joey Bosa hat einen Rekordvertrag bei den Los Angeles Chargers in der Football-Profiliga NFL unterschrieben. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, verlängerte Bosa in L.A. für fünf Jahre und erhält dafür insgesamt 135 Millionen Dollar (115 Millionen Euro). Damit steigt der 25-Jährige zum bestbezahlten Defensivspieler der Liga auf, da er insgesamt 102 Millionen Dollar (87 Millionen Euro) garantiert erhält.

Bosa, der im Draft 2016 an dritter Position von den Chargers ausgewählt worden war, erhielt in seiner ersten NFL-Saison die Auszeichnung zum besten Defensiv-Rookie des Jahres und wurde insgesamt zweimal in den Pro Bowl gewählt. Erst vor knapp zwei Wochen hatten die Cleveland Browns mit der Verlängerung von Myles Garrett in der Höhe von garantierten 100 Millionen Dollar einen Rekord für Verteidiger aufgestellt.