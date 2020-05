München/Pittsburgh - In der Saison 2010 wurde Linebacker James Harrison von den Pittsburgh Steelers durch die NFL für einen überharten Hit bestraft und musste anschließend 50.000 US-Dollar Strafe zahlen. Eine kleine Bemerkung zu diesem Vorfall seinerseits könnte nun zehn Jahre später eine größere Geschichte ins Rollen bringen.

Harrison vorlaut - Ex-Berater und Owner reagieren

Vor kurzem war James Harrison im "Barstool's Going Deep Podcast" zu Gast und sorgte mit einer Bemerkung zu Steelers-Coach Mike Tomlin für Aufsehen: "Das coolste, was Mike Tomlin je gemacht hat, war mir nach diesem Spiel einen Umschlag zu überreichen", sagte er. Eine Anspielung auf die erwartete Strafe, die er im Nachhinein für einen überharten Hit zahlen musste.

Da sich sein Gegenspieler Mohamed Massaquoi durch den Hit eine Gehirnerschütterung zuzog, "wurde die Liga erst deshalb aktiv", so Harrison. Dabei sei er gar nicht mit vollem Einsatz in den Zweikampf gegangen. Hätte er gewusst, dass er für den Hit bestraft wird, "hätte er ihn umgebracht", so sein Wortlaut.

Am Donnerstag äußerte sich Steelers-Präsident Art Rooney zum angeblichen Tomlin-Umschlag: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass so etwas nie passiert ist. Ich habe keine Ahnung, warum er so etwas behaupten sollte", sagte er.

Auch der ehemalige Berater von Harrison dementierte die Behauptungen: "Das ist nie passiert, so etwas hätte ich gewusst. Das kann nicht passiert sein, James hätte mir nach 18 Jahren Zusammenarbeit davon erzählt", so Bill Parise zu "ESPN".

Keine Antwort seitens der NFL - Untersuchung droht

Es wäre nicht nur moralisch verwerflich, wenn ein Coach für die Verletzung anderer Spieler zahlt, sondern auch strafbar. Während des "Bountygate"-Skandals hat die NFL bereits harte Strafen an die New Orleans Saints verhängt, als diese von 2009 bis 2011 ihren Spielern "Kopfgelder" für Verletzungen an anderen Spielern bezahlt haben sollen.

Ein Beteiligter war damals auch der heutige Head Coach Sean Payton, der sich ebenfalls zu Harrisons Aussagen äußerte: "Das wird wohl nicht so aufgebauscht und irgendwo fallen gelassen", sagte Payton. "Ich bin bis heute nicht darüber weg, wie die NFL die Situation damals behandelt hat."

Als sich Harrison der Auswirkungen seiner Aussagen bewusst wurde, verfasste er über Social Media ein Statement: "Mike Tomlin hat nie versucht, mich dafür zu bezahlen, dass ich jemanden verletze oder dergleichen", schrieb der über "Instagram".

Dafür warf er der NFL Scheinheiligkeit vor. Sie hätte sogar Poster seines Hits über ihre Website verkauft, bevor der mediale Druck zu groß wurde er bestraft wurde. Die NFL äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Das letzte Wort scheint hier noch nicht gesprochen zu sein.

