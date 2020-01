München - Antonio Brown sorgt möglicherweise schon bald wieder für sportliche Schlagzeilen. Wenn auch nicht im Football.

Der Wide Receiver könnte tatsächlich in den Boxring steigen.

Social-Media-Star Logan Paul hatte Brown herausgefordert. "Ich lass dich schneller fallen als die Patriots", schrieb Paul, der zuletzt durch Boxkämpfe für Aufsehen sorgte. Brown stieg voll drauf ein: "2020 Boxkampf gegen Logan Paul, mein Trainer wird Floyd Mayweather. Auf geht's!"

Offenbar kein PR-Gag

Klar, ein PR-Gag, könnte man jetzt vermuten. Da wollen zwei jeweils auf Kosten des anderen ein bisschen Aufmerksamkeit. Doch jüngste Aussagen lassen den Schluss zu, dass doch mehr dahinterstecken könnte. Ernsthafte Pläne nämlich.

Brown betonte sein Interesse an dem Kampf in einem Interview mit "Complex". Er sei bereit, "wenn er es wirklich will. Also, wenn der alte Logan kommen will, schauen wir mal, ob er ein bisschen Ärger will."

Auch das Training mit Box-Legende Floyd Mayweather war kein Witz. "Ja, ich werde in Vegas sein. Wenn Logan bestätigt, ob er es ernst meint", so Brown. "Er muss wirklich wollen, dass das passiert. Ich denke, es würde ziemlich viel Spaß machen."

Verhandeln Brown und Paul bereits?

So sieht es auch Paul, wie er bei "TMZ" bestätigte: "Ich meine es verdammt ernst. Ihr wisst, wie ernst ich das Kämpfen nehme", sagte er und ließ durchblicken, dass die beiden Lager bereits verhandeln. "Ich denke, wir könnten näher dran sein, als irgendjemand erwartet."

Paul hatte mit zwei Kämpfen gegen seinen YouTube-Kollegen "KSI" für Aufsehen gesorgt. "In vielerlei Hinsicht hat der KSI-Kampf einen Zweck für mich erfüllt. Ich denke, das würde ein Kampf auch für Antonio Brown tun - gib ihm einen schönen Zahltag, gib ihm die Chance, sich selbst zu retten. Dieser Kampf ist in vielerlei Hinsicht so richtig."

