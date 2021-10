NFL

Perfekte Saison! Cards jagen legendäre Teams

Die Arizona Cardinals sind derzeit das heißeste Team der Liga und bislang noch ungeschlagen. Möglicherweise können sich Kyler Murrray und Co. am Ende der Saison in die Geschichtsbücher eintragen und auf eine perfekte Saison zurückblicken - ein Kunststück, welches erst viermal in der Geschichte der Liga vollbracht wurde.