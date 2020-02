München – Eine der spannendsten Fragen der Offseason: Was macht Tom Brady, der im März erstmals in seiner Karriere Free Agent wird?

Eine der kontroversesten Fragen: Spielt der 42-Jährige immer noch auf seinem eigenen, unglaublichen Niveau oder macht sich das Alter inzwischen bemerkbar?

Titans waren Endstation

2019 kam er auf 4057 Passing Yards, 24 Touchdown-Pässe und ein Passer Rating von 88, was so schlecht wie seit 2013 nicht mehr war. Er führte die New England Patriots trotzdem mit einer 12-4-Bilanz in die Playoffs, wo aber die Tennessee Titans in der Wild Card Round Endstation waren.

Erstmals seit 2010 erreichten die "Pats" somit nicht mindestens das AFC Championship Game. Schwachpunkt war nach einem starken Saisonstart tatsächlich die Offense um Brady. So machte sich zum Beispiel der Rücktritt von Star-Tight-End Rob Gronkowski deutlich bemerkbar.

Eine andere NFL-Legende springt Brady allerdings zur Seite und betont, dass es nicht an ihm gelegen hat. Denn Brett Favre findet, dass eher die Mitspieler denn Brady qualitativ nicht auf der Höhe waren.

"Ich hatte das Gefühl, dass sein Spiel kein bisschen nachgelassen hat", sagte der 50-Jährige bei "TMZ Sports". "Ich höre viele Leute - sogenannte Experten - die sagen, dass sein Alter ihn einholt. Das habe ich nicht gesehen."

Mitspieler nicht auf seinem Niveau

Im Gegenteil: "Ich habe einen Quarterback gesehen, der immer noch in der Lage ist, das zu tun, was er normalerweise tut, aber die Spieler um ihn herum war nicht auf seinem Niveau", so die Packers-Legende.

Er erinnert an einen Brady, der mehr als einmal sauer auf seine Mitspieler war. "Wie oft war er frustriert, weil die anderen Spieler nicht auf seiner Wellenlänge waren?", fragte Favre.

Für ihn ist deshalb klar: "Sein Spiel ist so gut, wie es immer war."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.