München - Gibt man bei Youtube "Fullback" ein, stößt man neben einigen, wenigen Highlight-Videos auf ein knapp dreiminütiges Video: "How to play Fullback", in dem erklärt wird, was die Aufgaben des Fullbacks sind.

Zitate wie "ihr müsst wie ein Bulldozer den Weg freiräumen" oder "sucht euch einen Gegenspieler aus, den ihr umrennen wollt" sollen die Position veranschaulichen.

Sohn von Rick Steiner

Einer dieser "Bulldozer" hört auf den Namen Bronson Rechsteiner. Die Spielweise des 1,80 Meter großen und 110 Kilogramm schweren Fullbacks der Kennesaw State University ähnelt einer Bowlingkugel, die nur darauf wartet, den nächsten Pin (in diesem Falle, den nächsten Gegenspieler) umzurennen.

Rechsteiner, dessen Vater die WWE-Legende Rick Steiner ist, hofft, im kommenden Sommer bei einem NFL-Team unterzukommen. "Eines Tages werde ich versuchen, ins Wrestling einzusteigen, aber vorher will ich im Football so weit kommen, wie möglich."

Fullbacks - eine "aussterbende Position" in der NFL?

Zugegeben, nur wenigen Fullbacks gelingt der Sprung in die NFL. Bei lediglich 16 Teams steht momentan ein Fullback für die kommende Saison unter Vertrag (overthecap.com).

Philadelphia Eagles Head Coach Doug Pederson erklärte einst, dass sein Team "keine Ressourcen in die Position stecke", da es nicht mehr der heutigen NFL entspreche.

Entgegen des Trends steuern die San Francisco 49ers, die ihren Fullback Kyle Juszczyk kurzerhand "modernisierten". Der 28-Jährige wird als Blocker, Läufer und Passempfänger genutzt, im vergangenen Super Bowl fing er sogar einen Touchdown.

Rechsteiner der Bowling-Ball

Rechsteiner überzeugte beim College ebenfalls durch seine Flexibilität. Neben seinen Tätigkeiten als Blocker, sammelte der 22-Jährige in der vergangenen Saison 909 erlaufene Yards, 101 erfangene Yards und sieben Touchdowns.

Für den Fullback gilt es, in den kommenden Wochen beim Pro Day abzuliefern (eine Combine-Einladung erhielt er nicht). Eine gute Zeit beim 40-Yard-Dash könnte Rechsteiner auf das Radar der NFL Teams bringen.

Und geben sie dann bei Youtube "Bronson Rechsteiner" ein, können sie wahrscheinlich gar nicht mehr widerstehen.

