München - Obwohl die Tampa Bay Buccaneers vor nicht einmal zwei Monaten die Vince Lombardi Trophy gewonnen haben, liegt der Fokus bei Head Coach Bruce Arians schon auf der kommenden Saison. Den Spielern verspricht er derweil ein anstrengendes Training Camp.

Buccaneers fangen trotz Titel bei Null an

Nach einer starken Free Agency gelang es den Bucs fast den kompletten Super-Bowl-Kader auch für die kommende Saison zu verpflichten. Um in der neuen Spielzeit erneut die letzten Prozente seiner Spieler rauskitzeln zu können, hat Head Coach Bruce Arians große Pläne für das Team.

"Wenn unsere Jungs zurückkommen, werde ich es aus ihnen herausprügeln, das ist mein Job", sagte Arians in der Show "The Loose Cannons": "Wir werden dabei zu den Basics zurückkehren und ein grandioses Training Camp absolvieren. Dann sehen wir, was die Grundlage für die kommende Saison ist", so Arians weiter.

Zudem plant Arians nur mit wenigen Neuzugängen in der laufenden Free Agency: "Wir schauen fast keine anderen Spieler an, am Ende werden es vielleicht ein oder zwei Neue sein", so der Übungsleiter.

Das große Ziel der Buccaneers sei demnach der zweite Super-Bowl-Sieg in Folge. Dies gelang nach der Jahrtausendwende lediglich den New England Patriots in den Jahren 2003 und 2004. Ein gutes Omen für die Bucs: Auch damals hieß der Quarterback des Teams Tom Brady.

