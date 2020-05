München/Tampa Bay - Dass Tom Brady keine zehn Jahre mehr bei den Tampa Bay Buccaneers spielen wird, scheint den Verantwortlichen klar zu sein. Es geht ohnehin darum, jetzt erfolgreich zu sein.

Auch Arians Zeit bei den Bucs nicht unbegrenzt

Die letzte Playoff-Teilnahme der Buccaneers ist im Jahre 2007 datiert. Somit hat ein Großteil des aktuellen Kaders wenig Erfahrung in der Postseason, weshalb auch Brady eine andere Situation vorfindet als noch in New England.

Dennoch scheint man in Tampa relativ entspannt auf die neue Saison zu blicken: "Im Moment habe ich keine großen Sorgen", sagte General Manager Jason Licht im Interview mit "Sportscenter". Dabei sei auch das kurzweilige Projekt um Tom Brady und Bruce Arians kein Problem.

"Unser Head Coach wird, bei allem Respekt, keine 15 Jahre mehr hier sein. Deswegen glaube ich, dass es die perfekte Ehe ist. Du hast zwei Kerle, die etwas beweisen wollen. Sie wollen beide gewinnen und das am besten sofort. Sie haben das gleiche Mindset", fuhr Licht fort.

Brady kommt mit Demut und Ehrgeiz

Bruce Arians soll einer der Gründe gewesen sein, weshalb man Brady überhaupt verpflichten konnte: "Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich gewesen wäre Brady zu holen, wenn Bruce (Arians, Amn. d. Red.) nicht hier wäre", sagte Licht.

In Tampa Bay ist man zudem von Bradys Anpassungsfähigkeit begeistert: "Er ist nicht hergekommen, um den Allmächtigen zu spielen. Er will nur sichergehen, dass ihn seine Mitspieler respektieren. Er will jedem etwas beweisen", sagte er.

Auch bei den neuen Mannschaftskollegen steht Brady bereits hoch im Kurs: "Er weiß ganz genau, wo der Ball hingeht und das macht er unglaublich schnell", wird Linebacker Devin White von "ESPN" zitiert: "Wir wollen nicht, dass er uns Verteidiger im Trainings-Camp auseinander nimmt. Wir bereiten uns alle auf ihn vor", sagte er.

