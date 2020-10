Buffalo Bills at Las Vegas Raiders 30:23

Die Buffalo Bills ließen sich auch von den Las Vegas Raiders nicht aufhalten und feierten ihren vierten Saisonsieg. Eine Schreckenssekunde erlebten die Bills, als Quarterback Josh Allen kurz vor der Halbzeitpause auf die linke Schulter fiel und daraufhin in der Kabine behandelt werden musste. Mit einer Schiene kehrte er allerdings zurück auf das Feld und führte sein Team mit 288 Passing Yards, zwei Touchdown-Pässen und einem Lauf in die Endzone zum Sieg.

Spielentscheidend war ein Fumble von Raiders-Tight-End Darren Waller im vierten Spielabschnitt. Die Raiders befanden sich bereits in der gegnerischen Hälfte und hätten mit einem Touchdown samt Extrapunkt ausgleichen können. Buffalo nutzte den Ballbesitz, um innerhalb von nur vier Spielzügen in die Endzone zu gelangen und den Vorsprung auf 30:16 auszubauen.

Die Raiders kamen 1:19 Minute vor Spielende noch einmal bis auf 23:30 heran. Der Onside Kick misslang allerdings, sodass die Bills die Spieluhr herunterlaufen lassen konnten. Raiders-Quarterback Derek Carr verbuchte 311 Yards und zwei Touchdown-Pässe. Las Vegas steht nun bei einer 2-2-Bilanz.

New York Giants at Los Angeles Rams 9:17

Die New York Giants bleiben auch im vierten Saisonspiel sieglos, hatten aber in der Schlussphase den Ausgleich in der eigenen Hand. Eine knappe Minute war noch zu spielen, als die Giants bei einem Acht-Punte-Rückstand an der gegnerischen 18-Yard-Linie standen. Der Wurf von Daniel Jones wurde jedoch von Darious Williams angefangen.

Es war die einzige Interception von Jones, der insgesamt für 190 Yards warf. Die neun Punkte für New York resultierten aus drei Field Goals von Graham Gano. Einen Touchdown bekamen die Giants nicht zustande. Rams-Quarterback Jared Goff warf für 200 Yards und einen Touchdown-Pass auf Cooper Kupp. Den anderen Touchdown erlief Gerald Everett. Los Angeles steht nun bei 3-1.

Indianapolis Colts at Chicago Bears 19:11

Philip Rivers führte seine Indianapolis Colts zum dritten Saisonsieg. Der Quarterback-Routinier warf dabei für 190 Yards und einen Touchdown. Bears-Spielmacher Nick Foles hatte 249 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception auf dem Konto. Bears-Receiver Allen Robinson fing Pässe für 101 Yards und einen Touchdown.

Die Bears kamen 2:12 Minuten vor Spielende bis auf acht Punkte heran. Der darauffolgende Onside Kick war allerdings erfolglos. Beide Teams stehen nun bei einer Bilanz von 3-1.

