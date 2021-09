München - Dank einer starken zweiten Hälfte haben die Pittsburgh Steelers bei den insgesamt enttäuschenden Buffalo Bills gewonnen und direkt ein Ausrufezeichen zum Saisonstart gesetzt. Beim 23:16 (0:10) kam Ben Roethlisberger zum Start in seine womöglich letzte NFL-Spielzeit auf 188 Passing Yards bei einem Touchdown.

Sein Gegenüber Josh Allen warf für 270 Yards und ebenfalls einen Score.

In der ersten Hälfte gab es Punkte nur ganz zu Beginn und ganz am Ende. Tyler Bass kickte die Bills zum Abschluss des ersten Drives mit einem Field Goal aus 37 Yards in Führung. Eigentlich fast zu wenig, nachdem Kickoff-Returner Isaiah McKenzie den Ball schon für 75 Yards tief in die Steelers-Hälfte getragen hatte.

Davis erzielt einzigen Touchdown vor der Pause

Der erste Redzone-Besuch eines Teams ließ jedoch fast bis zum Two-Minute-Warning auf sich warten. Diesen vergoldete Allen 27 Sekunden vor der Pause mit einem Touchdown-Pass aus drei Yards auf Gabriel Davis. Die 10:0-Führung schmeichelte den Bills, denn beide Teams brachten nicht viel auf den Rasen.

Das änderte sich nach der Pause, in der die Steelers den Schlüssel zum Sieg gefunden haben müssen. Gleich zum Start in den dritten Durchgang verkürzten die Gäste durch Chris Boswell aus 24 Yards und tauchten damit auch auf dem Scoreboard auf.

Im selben Abschnitt war der Kicker auch aus 20 Yards erfolgreich, nachdem die Offense einmal mehr kurz vor der Endzone gestoppt wurde.

Johnson und Gilbert punkten für die Steelers

Schließlich drehten die Steelers den Spieß sogar um, als Roethlisberger im Schlussviertel Diontae Johnson für fünf Yards in der äußeren linken Ecke der Endzone anspielte. Die Gastgeber fanden überhaupt kein Mittel, vielmehr trug Ulysees Gilbert keine zwei Minuten darauf einen geblockten Punt ebenfalls zum Touchdown.

Bass verkürzte noch aus 25 sowie aus 42 Yards - mehr ging nicht mehr.

Am kommenden Sonntag treten die Bills bei Division-Rivale Miami Dolphins an und stehen schon gehörig unter Druck. Zeitgleich empfangen die Steelers die Las Vegas Raiders.

