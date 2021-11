München - Es gibt wohl kaum einen NFL-Spieler, der in der laufenden Saison in den sozialen Netzwerken für mehr Aufsehen gesorgt hat als Cole Beasley.

Der Wide Receiver der Buffalo Bills machte in den zurückliegenden Monaten auf seinem Twitter-Account deutlich, dass er einer Covid-Impfung nicht allzu aufgeschlossen gegenübersteht. Zudem diskutierte er öffentlich mit Teamkollegen über Corona und andere brisante Themen.

Nun hat der 32-Jährige erklärt, den Kurznachrichtendienst bis auf Weiteres nicht mehr zu nutzen. So habe er seinen Account vor einigen Wochen deaktiviert, weil es gut sei, "dorthin zurückzukehren, wo ich sein will", erklärte er nach dem 26:11-Sieg gegen die Miami Dolphins am Sonntag und sprach von einer "Befreiung".

Beasley legt Twitter-Account still

Kurz nach dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs in Woche 5 hatte der Passempfänger sein Twitter-Profil stillgelegt, was die Bills-Fans sofort zur Kenntnis nahmen.

"Als ich hierher gekommen bin, habe ich mich von sozialen Medien ferngehalten, und dann sind verschiedene Dinge passiert", sagte der 32-Jährige: "In Anbetracht der Probleme die wir haben, hatte ich einfach das Gefühl, dass ich die Verantwortung für die Jungs übernehmen muss, die das nicht können."

Allzu gut bekommen scheint Beasley sein Twitter-Account allerdings nicht. "Die echte Welt ist hier draußen und nicht dort. Die meisten Leute sagen dort Dinge, die man nicht hören will. Es ist definitiv eine Erleichterung, und ich habe das Gefühl, das Richtige getan zu haben", so der Receiver weiter.

In einem seiner letzten Tweets bot Beasley an, Fans Tickets für Auswärtsspiele zu kaufen, nachdem eine Covid-Impfung zur Voraussetzung für einen Besuch im Stadion der Bills gemacht wurde. Zudem wandte er sich an Anhänger, die ihn bei Heimspielen im Highmark Stadium gelegentlich ausbuhen.

Seinen Leistungen scheint das Social-Media-Ende in jedem Fall gutgetan zu haben. Gegen die Dolphins absolvierte er sein bestes Spiel in dieser Saison. Zehn Catches für 110 Yards markierten den Team-Bestwert.

