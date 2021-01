München - Taiwan Jones schenkt einem zu Unrecht inhaftierten Fan Tickets für das Match zwischen den Buffalo Bills und den Indianapolis Colts (am Samstag ab 18.40 Uhr live ProSieben und ran.de) – es ist das erste Playoff-Heimspiel der Bills seit 25 Jahren.

27 Jahre unschuldig im Gefängnis

In dieser Zeit saß Bills-Fan Valentino Dixon bereits im Attica-Gefängnis in New York. Er verpasste daher neben zwei Super-Bowl-Teilnahmen auch das letzte Playoff-Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars. Denn der heute 51-Jährige wurde 1991 wegen Mordes verurteilt und inhaftiert – für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Obwohl es keine physischen Beweise gab, musste er 27 Jahre in einer Zelle verbringen.

Malleidenschaft bringt Entlassung ins Rollen

Dort entdeckte Dixon eine neue Leidenschaft, die Kunst: Er malte tausende Golfplätze, obwohl er selbst den Sport nie ausgeübt hat. Doch seine Werke und Geschichten wurden von Golffans entdeckt: Eine Story des Magazins "Golf Digest" und eine studentische Dokumentation über seine rechtswidrige Verurteilung polarisierten das Land, der Fall wurde neu aufgerollt. Am Ende wurde Dixon 2018 für unschuldig erklärt und aus dem Gefängnis entlassen.

"Eine herzzerreißende Geschichte"

Bills-Running-Back und Return Specialist Taiwan Jones erfuhr Anfang der Saison von der Geschichte und war berührt. "Als ich die Story das erste Mal gelesen habe, wollte ich irgendwas für ihn tun, einfach herzzerreißend", sagte Jones im ESPN-Interview.

Sein erster Anruf bleibt ihm besonders in Erinnerung: "Es war, als würde ich mit einem alten Freund telefonieren. Er hat so viel Charakter gezeigt. Dixon hätte jeden Grund, wütend auf die Welt zu sein – aber so ist er nicht. Er ist ein fröhlicher Mensch."

Erstes Spiel seit 40 Jahren

Auch im Gefängnis ist Dixons Liebe zu den Bills und dem Football nie verschwunden. "Ich habe dort 20 Jahre als Wide Receiver gespielt und fünf Meisterschaften gewonnen. Selbst mit 41 war ich noch der Schnellste", behauptet der 51-Jährige.

Live im Stadion war er zuletzt vor 40 Jahren als kleiner Junge. "Das werde ich nie vergessen", sagte Dixon. Aber auch sein zweites Match wird sicher besonders: Beim ersten Playoff-Heimspiel seit 25 Jahren dürfen die Bills 6.772 Zuschauer begrüßen, Dixon ist einer davon.

In den Playoffs sieht er gute Chancen: "Ich weiß, dass wir jeden schlagen können. Die Bills waren im letzen Jahr schon stark aber noch nicht bereit. Jetzt sind wir es."

