München - Die Cincinnati Bengals haben sich im Thursday Night Game von Week 4 dank einer starken zweiten Hälfte ihren dritten Saisonsieg gesichert. Nach einem 0:14-Pausenrückstand gewann das Team aus Ohio gegen die Jacksonville Jaguars noch mit 24:21.

Die entscheidenden Punkte erzielte Kicker Evan McPherson per Field Goal aus 35 Yards mit ablaufender Uhr. Es war die einzige Führung der Gastgeber im gesamten Spiel. Im ersten Viertel hatte er noch aus 43 Yards verschossen.

Burrow mit zwei Touchdowns

Im Duell der beiden First-Overall-Picks der vergangenen beiden Drafts warf Joe Burrow Pässe für 348 Yards samt zwei Touchdowns. Trevor Lawrence kam auf 204 Receiving Yards, Zählbares brachte er bei einem seiner acht Läufe für insgesamt 36 Yards mit einem Rushing Touchdown zustande.

Bei den Bengals fing C.J. Uzomah zwei Touchdown-Pässe und sorgte für 95 Yards Raumgewinn. Tyler Boyd war mit 118 Receiving Yards sogar dreistellig. Den anderen Score erlief Joe Mixon, der insgesamt 67 Rushing Yards zurücklegte.

Zwei Scores durch Robinson für die Jaguars

Die beiden übrigen Touchdowns der Jaguars gingen auf das Konto von James Robinson, der den Ball insgesamt 78 Yards weit trug. Hier sorgte Laviska Shenault Jr. mit 99 Receiving Yards für den größten Raumgewinn unter den Receivern.

Die Bengals übernahmen mit ihrem zweiten Sieg nacheinander vorübergehend Platz eins in der AFC North und empfangen am Sonntag in einer Woche die Green Bay Packers. Zur gleichen Zeit bekommen es die weiterhin sieglosen Jacksonville Jaguars mit den Tennessee Titans zu tun.

