München/Cleveland - Vor wenigen Wochen machten die Cleveland Browns Kevin Stefanski, bis dato Offensive Coordinator der Minnesota Vikings, zu ihrem neuen Head Coach. Seitdem nimmt der Coaching Staff immer weiter Formen an.

Am Freitag gab die Franchise die Verpflichtung von Callie Brownson als neuen Chief of Staff bekannt - eine Randnotiz, die sich auf lange Sicht als wegweisende Entscheidung für die Franchise und die NFL herausstellen könnte. Und für Brownson.

"Callie befindet sich in einer einzigartigen Ausgangslage, in der sie mit der Football- und der PR-Abteilung, der Umkleidekabine sowie dem Ausrüstungsraum interagieren kann", erklärte Head Coach Kevin Stefanski in einer Pressemitteilung des Teams: "Sie ist für mich die Kontaktperson zum Rest der Organisation. Ich werde mich intensiv auf ihre Einschätzungen verlassen und habe das auch schon getan. Ich denke, sie ist eine Macherin und sie ist hoch motiviert. Sie wird ihre ganze Energie in diesen Job stecken."

Brownson soll zum Head Coach aufgebaut werden

Und Stefanski stellte die Vielseitigkeit seiner neuen Mitarbeiterin heraus: "Was es für mich aufregend macht, ist die Tatsache, dass ich letztendlich junge Trainer aufbauen möchte. Sie ist jemand, der auf der offensiven Seite des Balls gearbeitet hat, in Special Teams und sie hat ein umfangreiches Wissen über das Spiel. Ich möchte dieses Know-How erweitern und sie zum Head Coach entwickeln."

Brownsons Tätigkeit ähnelt der Rolle, die Stefanski 2006 unter Brad Childress inne hatte, als er seinen ersten Vollzeit-Job in der NFL als Assistent des Head Coaches bei den Vikings annahm. 2017 stieg der 37-Jährige zum Quarterback-Coach auf und übernahm nach der Entlassung von John DeFilippo im Januar 2019 als Offensive Coordinator in Minnesota.

Die frühen Erfahrungen seiner Trainerlaufbahn waren für Stefanski nach eigener Aussage eine unschätzbar wertvolle Starthilfe für seine Karriere und es sei für ihn unerlässlich, dass er dasselbe für jemand anderen tue.

Brownsons Weg vom Football-Profi auf die Trainerbank

Brownson spielte acht Jahre lang selbst als Safety, Running Back und Wide Receiver professionellen Football für die D.C. Divas in der Women's Football Alliance.

Nach ihrem Karriereende trainierte sie zunächst drei Jahre lang das Mount Vernon High School Team in Northern Virginia als Assistentin und erarbeitete sich dadurch 2017 ein Praktikum bei den New York Jets. Dieses stellte sich als Türöffner zum ersten Vollzeit-Trainerposten einer Frau am Dartmouth College in der Spielzeit 2018 heraus.

Die 30-Jährige arbeitete zuletzt als Praktikantin im Coaching Staff der Buffalo Bills unter Head Coach Sean McDermott.

Daniel Kugler

