München/Foxborough – Bill Belichick hat mal wieder geliefert. Und wie.

Denn seine Antwort auf die Frage eines Journalisten war ein Lehrstück in Sachen Ablenkung. Und wenn jemand ein Meister des Versteckspiels ist, dann die Trainer-Legende der New England Patriots.

Konkret war es die letzte Frage auf der Pressekonferenz am Dienstag. Belichick wurde auf die Preseason von Cam Newton angesprochen. Wochenlang lief das Duell mit Rookie Mac Jones, wie es schien, immer mit leichten Vorteilen für den Routinier, sowohl im Camp, als auch in der Preseason.

Jones bereit, Newton verbessert

Jones bewies parallel, dass er bereit ist, aber auch Newton zeigte sich im Vergleich zur enttäuschenden Vorsaison verbessert, damals hatte er wegen der späten Verpflichtung und der Coronakrise eine schwierige Vorbereitung. Bäume riss er mit seinen Auftritten in diesem Sommer aber auch keine aus.

"Letztes Jahr war es ganz anders, und ich habe das Gefühl, dass alle viel weiter sind als letztes Jahr", sagte Belichick, ohne eine Miene zu verziehen. Der Mann lässt sich ja sowieso nie in die Karten schauen. Zu Newton sagte er, dass er "an einem viel höheren Punkt als im letzten Jahr begonnen" habe, "es geht also definitiv in die richtige Richtung", so Belichick.

In die richtige Richtung. Richtung Tür.

Denn gute zwei Stunden nach dem Statement wurde Cam Newton entlassen.

Jones wird die Patriots damit in die neue Saison führen. Zehn Minuten hatte die Pressekonferenz gedauert, es wäre sicher mindestens eine Stunde geworden, wenn Belichick die Katze da schon aus dem Sack gelassen hätte. In Wirklichkeit wird sie da intern schon längst draußen gewesen sein.

Die Nachricht, die der Boston Globe schließlich zuerst vermeldete, schlug in der NFL-Welt wenig überraschend mit ziemlicher Wucht ein.

Entlassung eine Überraschung

Jones als Starter der Patriots ist nach dessen Leistungen dabei gar nicht die große Überraschung, denn der 22-Jährige war schließlich als Mann der Zukunft geholt worden, und nun ist die Zukunft in Foxborough eben schon heute.

Vielmehr ist es Newtons Abgang, der einigermaßen überraschend kommt. Generell war die Erwartung, dass der 32-Jährige den Backup machen würde, sollte Erstrundenpick Jones den Starter-Job bekommen.

Eine große Rolle dürfte bei der Gemengelage zum Ende der Vorbereitung das Corona-Chaos um Newton gewesen sein. Nach einem "Missverständnis" bezüglich durchgeführter Corona-Tests außerhalb der Patriots-Facility durfte Newton gemäß der Corona-Protokolle fünf Tage lang nicht am Training teilnehmen.

Was gleichzeitig bedeutete: Newton ist nicht geimpft.

Das hatte zwei Folgen: Zum einen konnte Jones in Newtons Abwesenheit in der heißen Phase mit den Stammspielern zeigen, dass er tatsächlich bereit für die Übernahme ist. Zum anderen sorgte Newtons Impf-Haltung wohl für Ärger hinter den Kulissen. Patriots-Besitzer Robert Kraft hat sich stets vehement für den Kampf gegen das Virus eingesetzt. Dass ausgerechnet das Gesicht des Teams ungeimpft ist, ist dabei mindestens unglücklich. Ein Schlag ins Gesicht trifft es wohl eher.

Newton nicht geimpft

"Ich glaube, ich habe es den Jungs schon oft gesagt: Die Impfung ist eine persönliche Entscheidung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden", sagte Teamkollege Devin McCourty, der sich immer für das Impfen eingesetzt hatte: "Und wie das Team das sieht und wie wir weitermachen, das ist eine Frage für Bill Belichick. Das werde ich Bill überlassen und ihn das regeln lassen."

Und Bill hat geregelt.

Wobei noch unklar ist, ob Newton möglicherweise auch gar keine Lust auf den Backup-Job hatte. Mit der Entlassung kassiert er zwei Millionen Signing Bonus und 1,5 Millionen Base Salary. Ebenso ist es gut möglich, dass den Patriots Brian Hoyer und der noch verletzte Jarrett Stidham in der Hinterhand genügen.

Letztendlich erhält Newton Optionen, denn er ist durch die Entlassung Free Agent, also sofort verfügbar. Und wie 2020 und 2021 zeigten, auch relativ günstig zu haben.

Viele Experten unken nun, dass die Entlassung aber auch der Sargnagel auf Newtons Karriere sein könnte. Er selbst hatte vor einigen Monaten Stellung zu dem Thema bezogen.

Newton will kein Mitleid

"So kann ich nicht abtreten", hatte Newton im "I am Athlete" Podcast erklärt. "Mein Stolz lässt mich das nicht tun. Es gibt keine 32 Jungs, die besser sind als ich."

Via Instagram meldete sich Newton nach der Entlassung. "Ich bin wirklich dankbar für all die Liebe und Unterstützung in dieser Zeit, aber ich muss sagen, dass ich nicht bemitleidet werden muss."

Cam Newton on his release:



He will be back 😤 pic.twitter.com/iZeTknI50x — PFF (@PFF) August 31, 2021

Wie es sich für das schnelllebige NFL-Geschäft gehört, schossen die Spekulationen um Newtons Zukunft unmittelbar nach der Meldung über sein Aus ins Kraut. Starter bei den Houston Texans? Oder bei den Denver Broncos? Backup bei den Dallas Cowboys?

Möglichkeiten gibt es einige. Wie es weitergeht? Ist komplett offen, die Gerüchteküche brodelt. Denn Belichick hat mal wieder geliefert.

Andreas Reiners

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.