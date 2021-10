München - Cam Newton ist derzeit zweifellos einer der prominentesten Free Agents in der NFL.

Obwohl so manches Team auf der Quarterback-Position mehr Erfahrung brauchen könnte, wurde der frühere Passgeber der Carolina Panthers und der New England Patriots noch nirgendwo wirklich heiß gehandelt.

Doch dies könnte sich jetzt ändern. So hat sich der Nummer-1-Pick des Draft 2011 inzwischen nämlich gegen Covid-19 impfen lassen. Entsprechende Berichte des "NFL Network" bestätigte der dreimalige Pro Bowler in einem YouTube-Video.

Newton erst in Quarantäne und dann entlassen

Der fehlende Schutz gegen die potenziell tödliche Krankheit wurde zumindest in der Öffentlichkeit als ein Grund dafür angesehen, dass Newton den finalen Cut in New England verpasste. Offiziell darf jedoch kein Spieler wegen seines Impfstatus entlassen werden.

In der finalen Vorbereitungsphase hatte "Super Cam" kurzzeitig in Quarantäne gemusst, was bei Head Coach Bill Belichick für Verstimmung gesorgt hatte. Dennoch wurden Experten und Fans überrascht, als er vor die Tür gesetzt wurde.

Während Newton vor seiner Impfung fünf Tage hätte warten müssen, ehe er sich einem neuen Team anschließen darf, kann er nur tagtäglich von einer Franchise verpflichtet werden.

Interessierte Teams wurden über Impfstatus informiert

Dass dies für den Signal Caller ein großes Ziel ist, bestätigte er ebenfalls. "Verdammt, ich will immer noch Football spielen", so der 32-Jährige. "Ich habe immer noch den Drang, rauszugehen und zu spielen und etwas zu tun, das ich tue, seit ich sieben Jahre alt bin."

Zudem erklärte er, dass sich bereits mehrere Teams bei ihm gemeldet haben und dass die Situation "richtig sein muss", damit er noch einmal einen Vertrag in der besten Football-Liga der Welt unterschreibt. Den Teams, die mit dem Newton-Lager zuletzt in Kontakt getreten sind, wurde übrigens bereits mitgeteilt, dass sich der Impfstatus des Quarterbacks geändert hat.

Der 32-Jährige hatte bereits in den zurückliegenden Wochen betont, sich so auf keinen Fall aus der NFL verabschieden zu wollen. Gerade bei den Patriots hatte er nicht an seine Form der ersten Jahre herangereicht, als Newton etwa 2015 die Panthers in den Super Bowl geführt hatte und zum NFL MVP gewählt worden war.

