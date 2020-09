Miami Dolphins at New England Patriots 11:21

Die New England Patriots haben das erste Spiel nach dem Abgang von Tom Brady gewonnen.

Cam Newton (155 Passing-Yards, 76 Passing-Yards) erwies sich wie erwartet als mobiler Quarterback und erlief den ersten Touchdown des Spiels selber. Direkt vor der Halftime vergab Kicker Nick Folk die Gelegenheit, die Führung per Field Goal auszubauen. Mit einem Zwischenstand von 7:3 ging es in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte lief Newton zum zweiten Mal in die Endzone.

Ein Fehler von N'Keal Harry brachte die Dolphins zurück in die Partie: Der Patriots-Receiver ließ kurz vor der gegnerischen Endzone den Ball fallen, sodass dieser seitlich aus der Endzone kullerte. Dies war gleichbedeutend mit einem Touchback und somit Ballbesitz für Miami.

Mit einem Touchdown und einer Two-Point Conversion kamen die Dolphins bis auf 11:14 heran. Running Back Sony Michel baute den Vorsprung der Patriots daraufhin per Touchdown allerdings wieder aus. Der deutsche Fullback Jakob Johnson leistete in vielen Spielzügen eine starke Blockarbeit.

Dolphins-Quarterback Ryan Fitzpatrick (191 Passing-Yards) erlebte mit drei Interceptions einen rabenschwarzen Tag.

Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars 20:27

Die Jacksonville Jaguars sind trotz der vielen Spielerabgänge mit einem Sieg in die Saison gestartet. Quarterback Gardner Minshew lieferte mit 173 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässen ein fehlerfreies Spiel ab. Nicht einmal die vier Sacks der Colts brachten ihn aus dem Konzept.

Philip Rivers, der sein erstes Spiel für die Indianapolis Colts bestritt, erlebte hingegen einen durchwachsenen Abend. Mit 363 Passing-Yards sorgte er zwar für ordentlich Raumgewinn, warf allerdings auch zwei Interceptions.

Las Vegas Raiders at Carolina Panthers 34:30

Die Raiders haben ihr erstes Spiel als Franchise aus Las Vegas knapp gewonnen. In dem High-Scoring-Game war Running Back Josh Jacobs mit insgesamt 139 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns der entscheidende Mann. Auch Quarterback Derek Carr lieferte mit 239 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass ein starkes Spiel ab.

Teddy Bridgewater bestritt sein erstes Spiel als Quarterback der Carolina Panthers, warf für 270 Yards und einen Touchdown. Running Back Christian McCaffrey lief für 93 Yards und zwei Touchdowns.

Cleveland Browns at Baltimore Ravens 6:38

Die Baltimore Ravens sind mit einem Kantersieg gegen die Cleveland Browns in die Saison gestartet. Quarterback Lamar Jackson knüpfte an seine starken Leistungen aus der MVP-Saison an und warf für 275 Yards sowie drei Touchdowns. Marquise Brown war mit 101 Receiving-Yards seine liebste Anspielstation.

Die Brows hingegen fanden nie zu ihrem Spiel und fabrizierten mit einer Interception von Quarterback Baker Mayfield (189 Passing-Yards) sowie zwei Fumbles insgesamt drei Ballverluste. Star-Receiver Odell Beckham Jr. war mit nur 22 Yards kein Faktor.

New York Jets at Buffalo Bills 17:27

Die Buffalo Bills haben das Divisionduell der AFC East für sich entschieden. Quarterback Josh Allen trieb seine Offense unermüdlich an, warf für 312 Passing-Yards und zwei Touchdowns, lief zudem selber für 57 Yards und einen weiteren Touchdown. Seine zwei Fumbles konnten den positiven Gesamteindruck nicht trügen.

Jets-Quarterback Sam Darnold warf für 215 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Star-Running-Back Le'Veon Bell blieb mit insgesamt 46 Yards Raumgewinn weiter hinter den Erwartungen zurück.

Philadelphia Eagles at Washington Football Team 17:27

Das Washington Football Team hat ihr erstes Spiel unter dem neuen Teamnamen gewonnen. Der oftmals in der Kritik stehende Quarterback Dwayne Haskins Jr. lieferte mit 178 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass ein solides Spiel ab, blieb dabei ohne Ballverlust. Der Schlüssel zum Sieg war allerdings die Defense, die insgesamt acht Sacks zustande brachte. Nummer-2-Pick Chase Young hatte 1,5 Sacks zu verbuchen.

Eagles-Quarterback Carson Wentz warf für 270 Yards und zwei Touchdowns, verursachte aber auch zwei Interceptions und einen Ballverlust per Fumble.

Chicago Bears at Detroit Lions 27:23

Die Chicago Bears haben sich knapp gegen die Detroit Lions durchgesetzt. Quarterback Mitchell Trubisky, der durch den Backup Nick Foles teaminternen Druck bekam, agierte mit 242 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässen und ohne Ballverlust sehr konstant.

Lions-Quarterback Matthew Stafford warf für 297 Yards und einen Touchdown sowie eine Interception. Running-Back-Routinier Adrian Peterson hatte 93 Rushing-Yards zu verbuchen.

Green Bay Packers at Minnesota Vikings 43:34

Aaron Rodgers führte die Green Bay Packers in einem High-Scoring-Game zum Sieg und lieferte damit die beste Antwort auf die Spekulationen um seine Ablösung. Die beeindruckenden Zahlen des Quarterbacks: 364 Passing-Yards, vier Touchdown-Pässe, einen Rushing-Touchdown. Auch Passempfänger Davante Adams war mit 156 Receiving-Yards und zwei Touchdowns ein Schlüsselspieler.

Vikings-Quarterback Kirk Cousins hatte 259 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässe und eine Interception zu verbuchen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.