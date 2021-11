München - Nach zwei Jahren ist Cam Newton zurück bei den Carolina Panthers. Und für seine Rückkehr in das "Bank of America Stadium" hat sich der Quarterback deshalb etwas Besonderes ausgedacht - er will 50 Eintrittskarten an Personen spenden, die sonst keine Möglichkeit haben, die Heimspiele der Panthers zu besuchen.

"Ich bin davon überzeugt, dass dieser Sonntag wichtig für uns ist. Wir müssen das Bank of America Stadium zurückerobern. Ich weiß, dass der Erfolg nicht da war, aber wir reden nicht über die Vergangenheit. Wir reden über die Dinge, die vor uns liegen", sagte der Rückkehrer auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Newton möchte mit der Aktion die Fanbase erweitern und den Heimvorteil zurück nach Carolina bringen. In der heimischen Arena verloren die Panthers in der laufenden Spielzeit drei ihrer fünf Spiele.

Die Idee entstand laut Newton erst kürzlich in einem Gespräch mit seinem Cousin. Sie sprachen darüber, was er machen würde, wenn er nach Charlotte zurückkehren könnte.

"Ich würde die Stadt auf eine Art und Weise zusammenführen, wie es wahrscheinlich noch nie passiert ist", erinnerte sich Newton an das Gespräch.

Vorfreude auf Heimspiel-Comeback

Der Spielmacher wird am Sonntag voraussichtlich starten. Sein Comeback feierte er bereits vergangene Woche.

Beim überraschenden 34:10-Sieg bei den Arizona Cardinals kam Newton auf zwei Touchdowns, einen per Lauf und einen per Pass. Nun folgt im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr das Heimspiel-Comeback. "Ich habe gesagt, dass es keinen anderen Ort im Football gibt, an dem ich Sonntag lieber wäre als im Bank of America Stadium. Es wird in mehrfacher Hinsicht eine Playoff-Atmosphäre geben."

Die Panthers belegen derzeit mit fünf Siegen und fünf Niederlagen Platz drei in der NFC South. In den vergangenen drei Spielzeiten verpassten die Panthers die Playoffs.

