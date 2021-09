München – Cam Newton hat versprochen, dass er bei "Funky Friday" liefert. Und er hat geliefert.

Nicht nur, was sein mal wieder sehr extravagantes Outfit angeht, sondern auch mit seiner Meinung zu der Entlassung bei den New England Patriots. In der Sendung auf seinem YouTube-Kanal stellte der 32-Jährige im Gespräch mit seinem Vater seine Sicht der Dinge zum überraschenden Aus bei den Patriots dar.

"Auf jeden Fall" habe ihn die Entlassung überrascht, so Newton. Was wiederum nicht überrascht.

Ablenkung für Rookie Mac Jones

Dafür schon eher eine Erkenntnis des Quarterbacks: Denn Newton hätte den Backup hinter Rookie Mac Jones gemacht, wie er bestätigt. Doch der – so glaubt Newton – sollte nicht den Atem des berühmten Konkurrenten in seinem Nacken spüren, wenn er seine ersten Schritte als NFL-Starter macht.

"Der Grund, warum sie mich entlassen haben, ist, dass ich indirekt eine Ablenkung sein würde, ohne der Starter zu sein", sagte Newton. "Alleine meine Aura...Das ist mein Geschenk und mein Fluch. Wenn du einen Cam Newton holst, wenn du einen Cam Newton in deine Franchise bringst, sind die Leute interessiert."

Nach dem Aus bei den Patriots war zudem spekuliert worden, dass die Entlassung mit der Quarantäne Newtons in der finalen Phase der Vorbereitung zu tun gehabt habe. Zum einen verpasste er fünf Trainingstage, zum anderen zeigte die Quarantäne auch, dass er nicht geimpft ist.

Doch Newton meint: "Glaube ich, dass das auch dann passiert wäre, wenn ich nicht fünf Tage lang weg gewesen wäre? Ehrlich gesagt, ja", sagte Newton. "Es wäre passiert. Hat es die Entscheidung erleichtert? Ja."

Rückblickend wird es nun klarer für ihn, dass Jones nicht erst zum Zeitpunkt der Newton-Quarantäne die Favoritenrolle inne hatte, sondern schon vorher. "Wenn ich zurückblicke, habe ich zwei Reps mit den Startern bekommen und er zehn. Da fing es an, Sinn zu machen", sagte Newton. "Selbst als ich Starter war, haben sie es gut verschleiert - 'Cam hat heute First-Team-Reps bekommen.'"

Cam Newton lässt Zukunft offen

Und wie geht es nun weiter?

Newton wird den ersten September seit zehn Jahren mit der Familie genießen, erklärte er. Im Vorfeld des Videos hatte er bereits verraten, dass es keine Abschiedsrede werde, "ich habe noch viel Football in mir." Er betonte zudem: "Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: Es gibt keine 32 Leute, die besser sind als ich."

