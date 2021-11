München/Carolina - Stilloser konnte eine Liebesbeziehung kaum in die Brüche gehen.

Nach neun gemeinsamen, größtenteils erfolgreichen Jahren ging die Zeit von Quarterback Cam Newton bei den Carolina Panthers im März 2020 auf unwürdige Art mit einem Rosenkrieg via Instagram zu Ende, in dem Newton die Panthers der Lüge bezichtigte.

Fast 600 Tage später ist von dem damaligen Zwist nichts mehr zu sehen: Cam Newton kehrt zurück zu seiner alten Liebe und feierte dies auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem emotionalen "Coming home"-Video. Auch wenn die Panthers ihrem Quarterback damals kaum eine Träne nachweinten, könnte das Comeback nun für beide Seiten genau der richtige Schritt sein.

Cam Newton: Dank Impfung überhaupt wieder im Rennen

Für Newton selbst hätte es kaum besser laufen können. Er schrieb schon bei der Trennung von den Panthers, dass er das Team "ewig lieben" werde. Nun also kehrt er zurück an die alte Wirkungsstätte, nachdem ihn die New England Patriots nach einer durchwachsenen Saison 2020 in dieser Offseason vor die Tür setzten.

"Der Hauptgrund, warum Cam Newton gestrichen wurde, ist, dass er nicht geimpft war. Wäre er geimpft, wäre er der Starter am ersten Spieltag", twitterte der Journalist und ehemalige Patriots-Profi Ted Johnson damals zu der Entscheidung. Eine Hürde, die Newton inzwischen aus dem Weg geräumt hat: Er ist mittlerweile vollständig geimpft und kann so ohne Verzögerung ins Training der Panthers einsteigen.

Handlungsbedarf nach Verletzungsaus von Sam Darnold

Genau das ist es auch, was die Franchise nach der festgestellten Schulterfraktur bei Starter Sam Darnold braucht. Vier bis sechs Wochen wird der zuletzt ohnehin sportlich strauchelnde Darnold aussetzen müssen.

Die bisherigen Backups machten zuletzt wenig Mut. P.J. Walker, der laut Head Coach Matt Rhule am 10. Spieltag gegen die Arizona Cardinals starten könnte, hat zwar in der XFL geglänzt, doch seine Zahlen bei den Panthers sind gruselig: Einem Touchdown stehen in sieben Einsätzen fünf Interceptions gegenüber. In der laufenden Saison brachte Walker nur drei seiner 15 Passversuche an den Mann. Werte, die Newton selbst in seinen schlechtesten Zeiten nicht unterliefen.

Zwar holte das Team mit dem 31-jährigen Matt Barkley schon zu Wochenbeginn einen auf den ersten Blick erfahrenen Quarterback aus dem Practice Squad der Tennessee Titans. Doch angesichts von nur sieben Starts in acht NFL-Jahren war auch Barkley kein echter Hoffnungsträger.

Cam Newton: Durchwachsene Zahlen, aber fairer Vertrag

Ja, auch bei Newton sind sportliche Zweifel angebracht: Seine Passstatistiken in der Saison 2020 bei den Patriots waren mit acht Touchdowns und zehn Interceptions ausbaufähig. Und nach seiner langen Verletzungshistorie ist auch die einst größte Stärke des inzwischen 32-Jährigen, die Mobilität, nicht mehr so ausgeprägt wie zu seinen MVP-Zeiten.

Dennoch reichte es in seinen 15 Einsätzen für New England immerhin noch zu zwölf Rushing Touchdowns. Sportlich kann ein fitter Newton also noch immer ein Upgrade zu den anderen einsatzfähigen Quarterbacks darstellen.

Auch die Finanzen standen dem Newton-Deal nicht im Wege. Der Quarterback spielte 2020 bei den Patriots zum Sparpreis. Nur knapp über eine Million Dollar Basisgehalt kassierte der MVP von 2015 bei den Pats. Ansonsten war der Vertrag stark leistungsbezogen.

Bei den Panthers kassiert Newton nun laut "NFL Network" bis zu zehn Millionen Dollar für den Rest der Saison, davon 4,5 Millionen garantiert. Eine Verbesserung für ihn, aber noch immer ein Spottpreis für einen potenziellen Starting Quarterback für die Panthers. Die hatten mit zuvor über zwölf Millionen Dollar verfügbaren Cap Space (Quelle: Spotrac) ohnehin das nötige Kleingeld übrig.

#Panthers agree to terms with Cam Newtonhttps://t.co/NokOmrZ2ir — Carolina Panthers (@Panthers) November 11, 2021

Panthers trotz Negativlauf noch im Rennen

Und: Die Panthers sind zwar in der NFC South aktuell das Schlusslicht. Doch sportlich gibt es trotz der fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen noch einiges zu gewinnen. Mit ihrer 4:5-Bilanz lassen die Panthers in der NFC aktuell acht Teams hinter sich. In ihrer Division sind die New Orleans Saints (5:3) und die Atlanta Falcons (4:4) noch in Schlagweite - gegen beide Teams haben die Panthers in dieser Saison schon gewonnen.

Die Playoff-Chancen leben also. Umso fahrlässiger wäre es gewesen, sie in die Hände eines Quarterbacks zu legen, der in der NFL seine Leistung noch nicht abrufen konnte, während gleichzeitig ein Routinier wie Newton mit der Erfahrung von 139 NFL-Starts für verhältnismäßig kleines Geld als Free Agent zu haben ist.

Panthers-Motiv: Nur Versuch macht klug

Was, wenn Newton seine Chance nicht nutzen und den Abwärtstrend der Panthers nicht stoppen kann? Im Falle schwacher Leistungen könnte Rhule dann immer noch auf Backup Walker zurückgreifen. Und wenn die Playoffs wirklich schon in den kommenden Wochen in weite Ferne rücken sollten, müssten sich die Panthers mit dem Newton-Deal immerhin nicht vorwerfen, es nicht wenigstens versucht zu haben.

Im schlimmsten Falle wird das Newton-Comeback für die Panthers also immerhin eines: ein Scheitern mit Stil.

