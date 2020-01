München - Carli Lloyd weiß, was sie sagen muss. Und tun muss.

Wichtig ist, die Geschichte nicht verstauben zu lassen. Es ist zwar schon eine Weile her, dass sie mit einem verwandelten Field Goal im Training der Philadelphia Eagles für Aufsehen sorgte, doch interessant ist die Nummer natürlich immer noch.

Wenn denn endlich mal Bewegung in die Sache kommt.

Noch "stört" die Fußball-Karriere

Im vergangenen August zeigten die Reaktionen, wie viel Potenzial dahintersteckt. Lloyd hier, Lloyd da, die erste Frau in der NFL, unzählige Experten und Kicker meldeten sich zu Wort, gaben Prognosen ab und erteilten Ratschläge.

Doch die 37-Jährige hat noch ihre Fußball-Karriere, während der sie im Sommer in Tokio mit den US-Frauen Olympisches Gold holen will.

Aber der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers (Sonntag ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de) ist eine gute Gelegenheit, sich nochmal ins Gespräch zu bringen. "Es gibt definitiv das Potenzial", sagte Lloyd "CNN" zu einer möglichen Zukunft in der NFL.

Klar ist: Sie wird nicht mal eben zum Training eines Teams erscheinen, ein paar Field Goals verwandeln und die NFL aufmischen.

Eine echte Herausforderung

Ein Wechsel wäre eine echte Herausforderung. Deshalb will sie sich bestmöglich vorbereiten.

"Ich möchte mich in eine Position bringen, in der ich bereits mehrere tausend Kicks gemacht habe, bevor ich es mit der richtigen Ausrüstung und vielleicht ein paar Männern, die auf mich zustürmen, mache", sagte sie. "Aber wir werden sehen, was passiert. Ich schließe im Moment keine Türen."

Vor allem deshalb, weil in Sachen Gleichberechtigung gerade erst eine ein Stück weit geöffnet wurde.

Denn Katie Sowers, seit 2017 als Trainerin bei den 49ers, steht seit ein paar Wochen besonders im Fokus, ihre interessante Geschichte über ihren Weg in die NFL wurde oft erzählt. Er soll vor allem anderen Frauen Mut machen, es ihr gleichzutun und an den eigenen Traum zu glauben.

"Was wirklich cool an ihr ist und was sie sagte, ist, dass die Spieler sie nicht als weibliche Trainerin ansehen", erklärte Lloyd. "Die Spieler sehen sie als ihre Trainer. Und für mich ist das so, wie es sein sollte."

Werbespot zum Super Bowl

Sie hat das Ziel, mehr Chancengleichheit zu erreichen, nicht aus den Augen verloren. Passend zu ihrer Geschichte gibt es zum Super Bowl einen Spot von ihr für einen Deo-Hersteller. Sie, die Kickerin, US-Teamkollegin Crystal Dunn als Holder.

"Es ist eine Football-Werbung, aber es ist mehr als nur das - es ist das Gesamtbild und es hat die Konversation in Gang gebracht und ich bin super aufgeregt, ein Teil davon zu sein", sagte Lloyd.

Keine Frage: Lloyd könnte den Hoffnungen der Frauen einen weiteren Kick verleihen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

