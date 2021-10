München/Dallas - Das Prunkstück der Dallas Cowboys bleibt auch in dieser Saison die Offensive. Mit der Rückkehr von Franchise-Quarterback Dak Prescott läuft die Maschinerie wie geschmiert und die Franchise steht mit einer positiven Bilanz dar.

Defensiver Wandel in Dallas

Im vergangenen Jahr startete die Offense ähnlich heiß, doch die löchrige Verteidigung sorgte dafür, dass es auch mit Prescott in den ersten vier Spielen drei Niederlagen hagelte. Der Plan in der Offseason war somit klar: Die Defense muss in der Lage sein, der hochexplosiven Offensive hin und wieder den Rücken freizuhalten.

Bislang geht dieser Plan voll auf. Mit Defensive End Demarcus Lawrence verletzte sich zwar eine wichtige Stütze im Pass-Rush, doch anders als im Vorjahr haben die Cowboys nun Alternativen, die in die Bresche springen können.

Erstrunden-Linebacker Micah Parsons zieht dabei den Fokus der gegnerischen Offensiven auf sich, sodass andere Youngster abseits des Scheinwerferlichts glänzen können. In den ersten Spielen sorgte dabei besonders einer für Aufsehen: Cornerback Trevon Diggs.

Monsterstart für Trevon Diggs

Die laufende Saison begann für den Zweitrunden-Pick von 2020 mit einem Knall. Im Auftaktspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, in dem Prescott "Americas Team" lange im Spiel hielt, sorgte Diggs für die erste Interception der Saison. Doch nicht nur Quarterback Tom Brady konnte er an diesem Tag ärgern.

Star-Receiver Mike Evans bekam mit Diggs einen persönlichen Leibwächter zur Seite gestellt, der ihn am Ende des Spiels bei gerade einmal drei Receptions für 24 Receiving Yards hielt. Insgesamt vier Turnovers forcierte die junge Cowboys-Defense, trotz der unglücklichen Niederlage setzten Diggs und Co. damit ein erstes kleines Ausrufezeichen.

Im zweiten Spiel gegen die Los Angeles Chargers zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Auch hier stemmte sich die Verteidigung gegen die starke Chargers-Offense und hielt sie bei gerade einmal 17 Punkten. Diggs überragte erneut individuell und konnte auch gegen Justin Herbert eine Interception verbuchen.

Gegen die Philadelphia Eagles in Woche 3 feierte Diggs dann endgültig seinen Durchbruch auf der großen Bühne. Mit einer Interception und anschließendem Score sorgte er nicht nur für die Vorentscheidung im Spiel, sondern konnte auch den ersten Touchdown seiner Karriere erzielen. Unter anderem deshalb wurde er jetzt seitens der NFL ausgezeichnet.

Bester Defensiv-Spieler des Monats - geht da noch mehr?

Als einziger Spieler in der laufenden Saison verbuchte der 24-Jährige in allen drei Spielen eine Interception. Mit drei abgefangenen Pässen stellt er jetzt bereits die Ausbeute seiner Rookie-Saison ein.

Als Folge wurde er von der NFL zum "Defensive Player Of The Month" in der NFC gewählt. Damit ist er der erste Defensive Back in der Cowboys-Geschichte, der sich eine solche Auszeichnung sichern kann. Mit einer "Coverage-Grade" von 87,1 von 100 sehen ihn auch die Experten von "Pro Football Focus" derzeit als einen der besten Cornerbacks der NFL.

"Es ist eine Ehre", sagte er über die Auszeichnung bei "NBC": "Ich freue mich darüber, aber gleichzeitig muss ich mich weiter auf das Sportliche fokussieren. Ich will die Auszeichnung einfach nochmal gewinnen, so gehe ich an die Sache heran", erklärte Diggs seine Ambitionen.

Selbstvertrauen oder Demut? Eine gesunde Mischung

Nach dem gelungenen Start kann er sich logischerweise vor Komplimenten kaum retten: "Ich wusste schon immer, dass er ein Pro Bowler oder ein All-Pro-Verteidiger ist", sagte Wide Receiver CeeDee Lamb nach dem Eagles-Spiel über den jungen Cornerback.

Trotz der Lobeshymnen will Diggs, den Cowboys-Owner Jerry Jones als "Receiver, der sich nur als Cornerback verkleidet" bezeichnet, weiter an sich arbeiten. "Ich bin immer noch neu, also muss ich weiter an mir arbeiten", versprach Diggs, der an der High School noch als Wide Receiver spielte.

"Die anderen Cornerbacks haben mir einiges voraus. Ich muss hart an mir arbeiten, damit ich so gut wie sie werde - im besten Fall sogar besser", erklärte er weiter. Der Arbeitseifer komme hierbei nicht von ungefähr: "Meine Familie hat schon immer danach gelebt. Einfach arbeiten und immer weitermachen", so der 24-Jährige.

Diese spiele ohnehin eine große Rolle in seinem Leben: "Mein Sohn hat sich von mir eine Interception und einen Touchdown gewünscht. Also habe ich mir gedacht, dass ich ihm das gebe", antworte Diggs auf die Frage, woher sein großes Selbstvertrauen stammen würde.

Hürde Carolina: Defense-Schlacht gegen die Panthers?

Am Sonntag (ab 19 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) geht es für Diggs und Co. gegen die ungeschlagenen Carolina Panthers. Ähnlich wie bei den Cowboys überraschte in den ersten drei Spielen auch hier vor allem die defensive Seite des Feldes. Mit gerade einmal 573 zugelassenen Yards stellen die Panthers derzeit die beste Defense der Liga.

Eine Partie, in der es in den vergangenen Jahren nur so Punkte gehagelt hätte, droht nun zur hart umkämpften Defense-Schlacht zu werden. Nicht unwahrscheinlich, dass am Ende der Partie ein defensives Big-Play die Entscheidung bringt.

Gut also für die Cowboys, dass sie mit Trevon Diggs hier einen echten Experten in ihren Reihen haben.

