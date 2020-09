München/Tampa Bay - Am 2. Spieltag der NFL-Saison 2020 empfangen die Tampa Bay Buccaneers ihren Divisionsrivalen aus der AFC-South, die Carolina Panthers (Sonntag, 20. September, 19 Uhr, live auf ProSiebenMAXX und im Livestream ran.de).

Nach einem durchwachsenen Saisonstart gegen die New Orleans Saints wollen Tom Brady und die Buccaneers ihren ersten Saisonsieg einfahren. Auch die Carolina Panthers um Quarterback Teddy Bridgewater sind nach einer Niederlage gegen die Las Vegas Raiders auf Wiedergutmachung aus. ran.de blickt auf das Duell der beiden Teams.

Die wichtigsten Personalien und Storys

Ungewohnte Kritik

So hatte sich Tom Brady sein Debüt bei den Tampa Bay Buccaneers sicherlich nicht vorgestellt: Bei der 23:34-Niederlage gegen die New Orleans Saints hatte der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner zwar zwei Touchdowns auf seiner Seite stehen, aber eben auch zwei Interceptions, wobei der zweite Fehlwurf in einem Pick Six mündete.

Nach der Auftaktniederlage prasselte ungewohnt viel Kritik auf den zukünftigen Hall-of-Famer ein, besonders von Seiten seines neuen Head Coachs, Bruce Arians.

"Im Training spielte er immer wie Tom Brady, seine Leistung in dem Spiel war daher schon ungewohnt. Sie (die Saints; Amn. d. Red.) haben auch nichts getan, worauf wir nicht vorbereitet waren."

Arians ist bekannt für seine direkte Ansprache, aber auch erfahren genug, um der Niederlage gegen New Orleans nicht zu viel Bedeutung zukommen zu lassen. "Es ist nur das erste von insgesamt 16 Spielen. Wir werden daraus lernen."

Auch Brady scheint mit der Niederlage und besonders der Kritik seines Cheftrainer bereits abgeschlossen zu haben: "Er ist der Trainer, ich bin ein Spieler. Wir versuchen nur ein Spiel zu gewinnen."

Die Rückkehr des Teddy Bridgewater

Nach fünf langen Jahren ist Teddy Bridgewater wieder der Starting-Quarterback eines NFL-Teams. Obwohl er erst 27 Jahre alt ist, hat der 32. Pick aus dem Draft 2014 bereits eine Menge erlebt.

Nachdem eine schwere Verletzung vor der Saison 2016 seinen rasanten Aufstieg beendete, kämpfte sich Bridgewater als Backup von Drew Brees in New Orleans zurück und überzeugte im vergangenen Jahr mit guten Leistungen, als er Brees in fünf Spielen ersetzte.

In der Offseason folgte dann der Wechsel zu den Panthers. In Charlotte galt Bridgewater schon frühzeitig als Wunschkandidat des neuen Head Coachs Matt Rhule: "Teddy ist für uns genau die Person, die wir brauchen." Besonders Bridgewaters Spielintelligenz und sein starker Arm imponierten dem neuen Cheftrainer, dessen Offense von tiefgeworfenen Bällen lebt.

Mit Star-Running-Back Christian McCaffrey und den schnellen Receivern Robby Anderson und D.J. Moore verfügt Bridgewater über exzellente Anspielstationen, die sich vor der namhaften Konkurrenz in der NFL nicht verstecken muss.

So lief Week 1

Tampa Bay Buccaneers

Gerade das Zusammenspiel von Brady und der Offense wirkte am vergangenen Sonntag noch holprig. Die beiden Pro-Bowl-Receiver Chris Godwin und Mike Evans hatten Probleme, sich aus der engen Verteidigung der Saints zu lösen und auch Rob Gronkowski wirkte bei seinem NFL-Comeback wie ein Schatten früherer Tage.

Gleiches gilt auch für das Laufspiel - sowohl Ronald Jones, als auch Neuzugang Leonard Fournette fehlte gegen die Saints der nötige Durchschlag. Hoffnung macht hingegen der junge Receiver Scotty Miller, der am Sonntag fünf Bälle für 73 Yards fing und sich im Laufe des Spiels zu Bradys Lieblingsreceiver entwickelte.

Während sich die Offense schwertat, zeigte die talentierte Defense einige Male ihr Können. Der Pass Rush um Jason-Pierre Paul und die beiden Linebacker Devin White und Lavonte David brachte Drew Brees einige Male in Bedrängnis und sollte sich gegen die Offensive Line der Panthers leichter hervortun können, als gegen New Orleans.

Die junge und unerfahrene Passverteidigung wird hingegen noch einige Zeit brauchen, um ihr Potenzial voll zu entfalten. Keiner der vier Starter ist älter als 23 Jahre und hat mehr als zwei Jahre Erfahrung in der NFL - eigentlich ein ideales Angriffsziel für einen erfahrenen Quarterback.

Carolina Panthers

Trotz der knappen Auftaktniederlage gegen die Las Vegas Raiders (30:34) können die Panthers zuversichtlich auf ihr zweites Saisonspiel blicken. Running Back Christian McCaffrey knüpfte mit zwei Touchdowns an die Leistungen der Vorsaison an und scheiterte mit 97 Rushing Yards denkbar knapp an der 100-Yards-Marke.

Free-Agent-Neuzugang Robby Anderson beeindruckte mit einem 75-Yards-Touchdown und war mit insgesamt 114 Receiving Yards der beste Passempfänger der Panthers. Auch Teddy Bridgewater überzeugte bei seinem Panthers-Debüt: 269 Passing Yards und ein Touchdown standen am Ende des Tages zu Buche.

Einzig die junge Defense dürfte Head Coach Matt Rhule Sorgen bereiten. Raiders-Running-Back Josh Jacobs (93 Yards, drei Touchdowns) hatte gegen die Laufverteidigung ebenso leichtes Spiel, wie Quarterback Derek Carr (239 Yards, ein Touchdown) gegen die Passverteidigung.

Generell konnte die Defense um den erfahrenen Linebacker Shaq Thompson keinen wirklichen Druck auf Carr ausüben, die Panthers kamen gerade einmal auf vier Tackles for Loss und blieben ohne einen einzigen Sack.

Fantasy-Tipp: Mike Evans

Der mehrmalige Pro Bowler hat nach seinem ersten Spiel mit Tom Brady einiges gut zu machen. Obwohl er zum Ende des Spiels einen Touchdown fing, konnte Evans seine herausragenden Stärken in Eins-gegen-Eins-Duellen noch nicht ausspielen. Auch das Missverständnis vor Bradys erster Interception wird den Star-Receiver wurmen.

Brady wird die Schwächen der Panthers-Defense ausnutzen wollen und dafür vor allem auf seinen Star-Receiver zurückgreifen - Evans ist somit ein idealer Tipp für den NFL Fantasy Manager.

Tom Offinger

